Ex-Lausanne-Spieler wechselt zum FCZ

Neuzugang beim FC Zürich. Der Klub verpflichtet Chris Kablan und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus.

Darum gehts Chris Kablan wechselt zum FC Zürich

Er spielte zuvor bei Akritas Chlorakas in der zypriotischen Liga

Kablan unterschreibt beim FCZ einen Vertrag bis 2027

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Wie von Blick bereits vermutet, wechselt der ehemalige FCL-Junior Chris Kablan (31) zurück in die Schweiz – zum FC Zürich. Dies bestätigt der Verein in einer Medienmitteilung, nachdem Kablan noch am vergangenen Wochenende am Flughafen in Kloten gesichtet worden war.

Der 31-Jährige, der bereits bei Lausanne und Thun Super-League-Erfahrung sammeln konnte, hat beim FCZ einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Zu seinen Zeiten in Thun spielte er mit keinem Geringeren zusammen als dem heutigen FCZ-Cheftrainer Dennis Hediger.

Der gebürtige Luzerner stand zuletzt bei Akritas Chlorakas in der zypriotischen Liga unter Vertrag.