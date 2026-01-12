DE
Vertrag bis 2027
Ex-Lausanne-Spieler wechselt zum FCZ

Neuzugang beim FC Zürich. Der Klub verpflichtet Chris Kablan und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus.
Chris Kablan (r.): 2024 noch für Lausanne im Einsatz, nun kehrt er in die Schweiz zurück.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Chris Kablan wechselt zum FC Zürich
  • Er spielte zuvor bei Akritas Chlorakas in der zypriotischen Liga
  • Kablan unterschreibt beim FCZ einen Vertrag bis 2027
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Wie von Blick bereits vermutet, wechselt der ehemalige FCL-Junior Chris Kablan (31) zurück in die Schweiz – zum FC Zürich. Dies bestätigt der Verein in einer Medienmitteilung, nachdem Kablan noch am vergangenen Wochenende am Flughafen in Kloten gesichtet worden war.

Der 31-Jährige, der bereits bei Lausanne und Thun Super-League-Erfahrung sammeln konnte, hat beim FCZ einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Zu seinen Zeiten in Thun spielte er mit keinem Geringeren zusammen als dem heutigen FCZ-Cheftrainer Dennis Hediger.

Der gebürtige Luzerner stand zuletzt bei Akritas Chlorakas in der zypriotischen Liga unter Vertrag.

