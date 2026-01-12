Ex-Lausanne-Spieler wechselt zum FCZ

Darum gehts
- Chris Kablan wechselt zum FC Zürich
- Er spielte zuvor bei Akritas Chlorakas in der zypriotischen Liga
- Kablan unterschreibt beim FCZ einen Vertrag bis 2027
Wie von Blick bereits vermutet, wechselt der ehemalige FCL-Junior Chris Kablan (31) zurück in die Schweiz – zum FC Zürich. Dies bestätigt der Verein in einer Medienmitteilung, nachdem Kablan noch am vergangenen Wochenende am Flughafen in Kloten gesichtet worden war.
Der 31-Jährige, der bereits bei Lausanne und Thun Super-League-Erfahrung sammeln konnte, hat beim FCZ einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Zu seinen Zeiten in Thun spielte er mit keinem Geringeren zusammen als dem heutigen FCZ-Cheftrainer Dennis Hediger.
Der gebürtige Luzerner stand zuletzt bei Akritas Chlorakas in der zypriotischen Liga unter Vertrag.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!