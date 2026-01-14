DE
Sion-Noten zum 2:0 gegen Winti
Im starken Kollektiv fällt nur ein Walliser durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Sion-Noten zum 2:0-Sieg gegen Winterthur im Nachholspiel der 19. Runde.
Publiziert: 14.01.2026 um 23:59 Uhr
|
Aktualisiert: 00:02 Uhr
Kommentieren
1/16
Im Zeichen der Crans-Montana-Tragödie: Sion gewinnt das traurigste Fussballspiel der Schweizer Geschichte.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Unter dem Strich ist Sion halt schon klar besser als Winterthur. Ungenügend ist nur Donat Rrudhani, dem schon sehr, sehr wenig gelingt. Hinten ist man solid. Die Innenverteidiger Hajrizi und Kronig sogar sehr. Im Mittelfeld ist Baltazar die Zuverlässigkeit in Person und einen Hauch besser als Kabacalman. Chouaref ist wie immer enorm initiativ. Er probiert es immer und immer wieder. Manchmal misslingen seine Aktionen. Doch irgendwann folgt in jedem Spiel eine, die gelingt. Und die ist dann oft entscheidend. Hier der (allerdings etwas unfreiwillige) Assist vor dem 1:0. Und das 2:0 bucht der maltesische Nationalspieler per Spitzkick. Die alle kriegen zusammen mit dem starken Goalie Racioppi eine 5. Nicht Kololli, den man neben seinem 30-Meter-Wahnsinnsknaller etwas zu wenig sieht. Er und der Rest haben eine 4.

Hinweis: Rrudhani bis 65., Kololli bis 65., Kabacalman bis 83., Chouaref bis 83., Nivokazi bis 83. Minute. – Chipperfield ab 65., Boteli ab 65., Sow ab 83., Diack ab 83., Berdayes ab 83. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winti-Spieler abgeschnitten

Der Auftritt des Teams mit den vielen Verletzungs- und Krankheitsausfällen ist korrekt, aber auch nicht wirklich gut. Pech haben die Zürcher, dass Hunzikers tolles 1:0 nicht zählt, obwohl es tendenziell hätte zählen müssen. Das war eher kein Foul an Kabacalman. Zu einer 5 reicht aber auch dieser Knaller nicht. Diese kriegt nur Goalie Stefanos Kapino. Mirakulös, wie er Kronigs Versuch aus dem Eck kratzt. Bei den beiden Toren ist er machtlos. Sonst sind halt schon viele ungenügend. Nicht aber Burkart und Kasami. Und der junge Tobias Okafor (19), Cousin von Nationalspieler Noah, erhält zu seinem Debüt in der Super League auch eine 4.

Hinweis: Burkart bis 62., Okafor bis 62., Kasami bis 73., Momoh bis 73., Hunziker bis 83. Minute. – Maluvunu ab 62., Stillhart ab 62., Cueni ab 73., Buess ab 73., Beyer ab 83. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
