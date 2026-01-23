Ein langersehntes Spiel steht im Berner Oberland an: Thun empfängt am Sonntagnachmittag YB (14 Uhr). Der Ticketverkauf für das Derby hielt Thun schon seit Monaten auf Trab. Das sind die Infos zum heissen Duell der Kantonsrivalen – hier im Thun-Inside.

Darum gehts Stadion in Rot: So hat Thun den einheimischen Fans einen Vorteil verschafft

Ibayi voraussichtlich weiter verletzt: So könnte Thun im Derby auflaufen

Die News der Woche

Das erste Berner Derby in der Stockhorn Arena seit fast genau drei Jahren steht vor der Tür. Ein riesiges Saisonhighlight. Bereits im November war dieses Heimspiel gegen YB ein heisses Thema. Die Ticket-Euphorie im Vorverkauf hielt den FC Thun auf Trab. An einem nasskalten Mittwochmittag im November bildeten sich vor dem Stadion zwei über 50 Meter lange Schlagen, um für die letzten Eintrittskarten anzustehen. Das Derby ist seit Monaten praktisch ausverkauft! Im Januar gingen einzig noch die letzten rund 500 Tickets über den Ladentisch, die aus ungebrauchten Kontingenten wieder freigeworden sind. Mit 10'014 Fans wird das Stadion restlos ausverkauft sein – und wohl zu einem Grossteil in Rot. Thun hat den Verkauf extra nur physisch vor Ort durchgeführt und gab ehrlich zu: «Wir wollen möglichst viele Thun-Fans im Stadion – deshalb haben wir uns für diesen Vorgang entschieden.» In einem Onlineverkauf hätten wohl viele gelb-schwarze Fans den Einheimischen die Tickets weggeschnappt.

Die grosse Frage

Hat sich Rastoder den Match seines Lebens fürs Derby aufgespart? «Wenn mein zweites Tor gezählt hätte, wäre es vielleicht das Spiel meines Lebens gewesen.» Das sagt Elmin Rastoder nach seiner Glanzleistung beim 3:1-Sieg im Letzigrund bei seinem Jugendklub GC. Er schoss ein Tor und lieferte Assists, unter anderem nach einem Traum-Dribbling.

Gesagt ist gesagt

«Das macht nichts mit uns.» – Leonardo Bertones (31) Antwort auf die Frage, was es mit dem Team mache, sich an der Spitze etabliert zu haben. Der Vizecaptain fügt an: «Wir haben schon in der Challenge League gemerkt, dass wir Stärken haben, und wenn wir die gut auf den Platz bringen, Matches gewinnen können. Das haben wir auch in der Super League probiert weiterzuführen. Bis jetzt klappts. Ändern tuts nichts. Wir wissen, was wir können.»

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Imeri, Meichtry; Labeau, Rastoder.

Wer fehlt?

Matoshi (gesperrt). Ibayi, Reichmuth, Stewart, Ziswiler (alle verletzt).

Am Tag vor dem Derby wird bekannt, dass Goalie-Eigengewächs Nino Ziswiler (26) einen bitteren Rückschlag erleidet. «Nachdem ein konservativer Behandlungsansatz zunächst vielversprechende Ergebnisse gezeigt hatte, wurde im weiteren Verlauf festgestellt, dass ein operativer Eingriff unumgänglich ist», schreibt der Klub. Ausfallzeit: mindestens sechs Monate! Und Berner Oberländer aus Spiez hat nur noch einen Vertrag bis im Sommer.

Neben dem Platz

Rechtsverteidiger Fabio Fehr (26) hat in den letzten beiden Spielen gegen den FCZ und GC getroffen. Nun hat er im Podcast «Storytime» verraten, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag durch die Leistungsoption bereits automatisch verlängert worden ist. Neue Laufzeit: bis 2027. Seit Ankunft im Sommer 2024 hat der langjährige GC-Junior 47 Pflichtspiele für die Berner Oberländer absolviert.

Hast du gewusst, dass...

... Thun gegen YB nur eines der letzten zwölf Duelle gewonnen hat? Besonders bitter war das letzte Heimspiel gegen YB: das 0:5 im Cup-Viertelfinal 2023, damals als Unterklassiger. Bei den Stadtbernern auf dem Platz stand auch Kastriot Imeri, der heutige Thuner.

Aufgepasst auf

Goalie Niklas Steffen (25) hat gegen GC einen Assist beigesteuert. «Speziell! Viele Assists hatte ich noch nicht in meiner Karriere», sagt er zu Blick. Im Winter hat er seinen Vertrag bis 2028 verlängert und gleichzeitig mit Tim Spycher (21) einen neuen Kollegen und Konkurrenten auf der Goalieposition erhalten. Die beiden kennen sich aufgrund der Vergangenheit im FCB-Nachwuchs. «Wir beide waren dort im Wohnhaus. Wir haben es gut zusammen und werden einander pushen.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:

1. Bertone 4,7

2. Franke 4,5

3. Rastoder 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

«Wir wollen den Thuner Lauf stoppen!» Das sagt YB-Verteidiger Wüthrich angriffig. Mehr Stimmen zum Derby? Hier erscheint das YB-Inside.

21 Runde

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr

So., Thun – YB, 14 Uhr

So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr