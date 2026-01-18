DE
Thun-Noten gegen GC
Stürmer mit Bestnote – Eigentorschütze rehabilitiert sich

Thun startet mit einem souveränen Sieg über GC in die Rückrunde. Überragend dabei: Stürmer Rastoder, welcher nach einem frühen Tor zum Zaubern ansetzt. Wer hat sonst noch überzeugt? Hier findest du die Noten der Thuner zum 3:1 in Zürich.
Sieg im Letzigrund: Leader Thun startet erfolgreich ins neue Jahr.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Eine Nacht im Massenschlag auf dem Brünig soll den Wintermeister noch näher zusammengeschweisst haben. Das äussert sich auch in der Leistung: Niemand fällt ab. Und einer fällt besonders auf: Elmin Rastoder. Der Ex-GC-Junior aus dem Zürcher Oberland sprüht vor Spielfreude, trifft – und beginnt in der zweiten Hälfte zu zaubern. Da macht es auch nichts, dass sein lässiges 4:1 aufgrund einer hauchdünnen Offsidestellung nicht zählt. Goalie Steffen macht sein Eigentor (vom Pfosten prallt der Ball an seinen Rücken und von da ins Tor) mit seinem langen Abschlag zum 1:0 wieder wett. In den Katakomben freut er sich mit einem breiten Grinsen über seinen seltenen Assist.

Hinweis: Roth (ab 57. für Imeri) – Meichtry (ab 76. für Matoshi), Rupp (ab 84. für Käit), Gutbub (ab 84. für Labeau), Montolio (ab 84. für Heule), alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Jeder der Dreierkette in der Abwehr hat seine Patzer im Spiel und sieht insgesamt schlecht aus. Abels ist zwar für das Anschlusstor zuständig, das als Eigentor von Steffen gewertet wird, holt sich aber dennoch eine 2 ab. Denn sowohl beim weiten Abschlag von Thun-Goalie Steffen als auch beim Zauber-Dribbling von Rastoder vor dem 1:3 sieht der Holländer aus wie ein Schulbub. Einziger Genügender bei den Hoppers: Joker Tsimba, der sich nach seiner Einwechslung in Szene setzt.

Hinweis: Tsimba (ab 33. für Plange), Meyer (ab 60. für Mantini), Diarrassouba (ab 60. für Stroscio) – Krasniqi (ab 79. für Ullmann), zu kurz für eine Bewertung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
