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PK zum FCSG-Machtkampf
Präsident Matthias Hüppi stellt sich den Medien

Nach dem Cupsieg ist beim FC St. Gallen ein Machtkampf entbrannt. Nun äussern sich Präsident Matthias Hüppi und zwei Aktionäre dazu. Die Pressekonferenz gibts ab 11 Uhr live.
Publiziert: vor 35 Minuten
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vor 36 Minuten

Viel spricht im Machtkampf für einen Hüppi-Triumph

Wohl noch nie in der Geschichte des Schweizer Fussballs hat ein Präsident mehr Rückenwind bekommen als Matthias Hüppi. Sowohl der St. Galler Regierungsrat als auch Spieler und Staff und bekannte Persönlichkeiten machen sich für den 68-Jährigen stark. Hinzu kommen verschiedene Sponsoren. Und auch einzelne Mitglieder des Grossaktionariats scheinen auf der Seite des Präsidenten zu stehen.

Zwei davon sitzen heute um 11 Uhr neben Hüppi an der Pressekonferenz. Es handelt sich zum einen um Philipp Bienz, den Chef eines Ostschweizer Immobilienunternehmens und zum anderen um Reto Preisig, den Chef der Brauerei Schützengarten. Nicht auf dem Podium sitzt Patrick Thoma, der seit letzten Herbst als Vertreter der Grossaktionäre im Verwaltungsrat sitzt.

In einer Medienmitteilung wirbt Hüppi um Vertrauen: «Wir arbeiten gemeinsam mit dem Aktionariat mit Hochdruck an einer tragfähigen und guten Lösung für unseren FC St.Gallen 1879. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Weg in einem konstruktiven Geist und Klima sowie mit einem Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen fortsetzen können.»

Hüppi bringt mit emotionaler Rede den Platz zum Brennen
3:26
Nach dem Pokal hochheben:Hüppi bringt mit emotionaler Rede den Platz zum Brennen
08:56 Uhr

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Ein Machtkampf überschattet den Cupsieg des FC St. Gallen. Wie gehts bei den Espen weiter? Bis spät in die Nacht auf Mittwoch hat Noch-Präsident Matthias Hüppi mit den Aktionären, die ihn aus dem Amt drängen wollen, verhandelt. Nun äussert sich Hüppi zum Zoff. Die Pressekonferenz beginnt um 11 Uhr.

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