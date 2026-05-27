Viel spricht im Machtkampf für einen Hüppi-Triumph

Wohl noch nie in der Geschichte des Schweizer Fussballs hat ein Präsident mehr Rückenwind bekommen als Matthias Hüppi. Sowohl der St. Galler Regierungsrat als auch Spieler und Staff und bekannte Persönlichkeiten machen sich für den 68-Jährigen stark. Hinzu kommen verschiedene Sponsoren. Und auch einzelne Mitglieder des Grossaktionariats scheinen auf der Seite des Präsidenten zu stehen.

Zwei davon sitzen heute um 11 Uhr neben Hüppi an der Pressekonferenz. Es handelt sich zum einen um Philipp Bienz, den Chef eines Ostschweizer Immobilienunternehmens und zum anderen um Reto Preisig, den Chef der Brauerei Schützengarten. Nicht auf dem Podium sitzt Patrick Thoma, der seit letzten Herbst als Vertreter der Grossaktionäre im Verwaltungsrat sitzt.

In einer Medienmitteilung wirbt Hüppi um Vertrauen: «Wir arbeiten gemeinsam mit dem Aktionariat mit Hochdruck an einer tragfähigen und guten Lösung für unseren FC St.Gallen 1879. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Weg in einem konstruktiven Geist und Klima sowie mit einem Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen fortsetzen können.»