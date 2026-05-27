Viel spricht im Machtkampf für einen Hüppi-Triumph
Wohl noch nie in der Geschichte des Schweizer Fussballs hat ein Präsident mehr Rückenwind bekommen als Matthias Hüppi. Sowohl der St. Galler Regierungsrat als auch Spieler und Staff und bekannte Persönlichkeiten machen sich für den 68-Jährigen stark. Hinzu kommen verschiedene Sponsoren. Und auch einzelne Mitglieder des Grossaktionariats scheinen auf der Seite des Präsidenten zu stehen.
Zwei davon sitzen heute um 11 Uhr neben Hüppi an der Pressekonferenz. Es handelt sich zum einen um Philipp Bienz, den Chef eines Ostschweizer Immobilienunternehmens und zum anderen um Reto Preisig, den Chef der Brauerei Schützengarten. Nicht auf dem Podium sitzt Patrick Thoma, der seit letzten Herbst als Vertreter der Grossaktionäre im Verwaltungsrat sitzt.
In einer Medienmitteilung wirbt Hüppi um Vertrauen: «Wir arbeiten gemeinsam mit dem Aktionariat mit Hochdruck an einer tragfähigen und guten Lösung für unseren FC St.Gallen 1879. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Weg in einem konstruktiven Geist und Klima sowie mit einem Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen fortsetzen können.»
Willkommen
Ein Machtkampf überschattet den Cupsieg des FC St. Gallen. Wie gehts bei den Espen weiter? Bis spät in die Nacht auf Mittwoch hat Noch-Präsident Matthias Hüppi mit den Aktionären, die ihn aus dem Amt drängen wollen, verhandelt. Nun äussert sich Hüppi zum Zoff. Die Pressekonferenz beginnt um 11 Uhr.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23