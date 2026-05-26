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«Hüppi hat diese Granate beim Cupfinal gezielt gezündet»
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Machtkampf beim FCSG:«Hüppi hat diese Granate beim Cupfinal gezielt gezündet»

Pressekonferenz einberufen
FCSG-Präsident Hüppi äussert sich erstmals zum Machtkampf

Der Machtkampf beim FC St. Gallen geht in die nächste Runde. Nun wurde eine Medienkonferenz für Mittwoch einberufen. In der Ankündigung hat sich auch Präsident Hüppi geäussert.
Publiziert: 17:38 Uhr
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Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Matthias Hüppi äussert sich zum Machtkampf beim FC St. Gallen.
Foto: Pius Koller
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der Machtkampf beim FC St. Gallen nach dem Cuptriumph hat enorme Ausmasse angenommen. Nun hat der FC St. Gallen für Mittwochvormittag eine Medienkonferenz einberufen, an der Verwaltungsratspräsident Matthias Hüppi sowie Philipp Bienz und Reto Preisig, Aktionäre der FC St.Gallen Event AG, anwesend sein werden. Die Pressekonferenz startet um 11 Uhr.

In der kurzen Mitteilung kommt auch Hüppi selbst zu Wort. «Wir arbeiten gemeinsam mit dem Aktionariat mit Hochdruck an einer tragfähigen und guten Lösung für unseren FC St. Gallen 1879. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Weg in einem konstruktiven Geist und Klima sowie mit einem Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen fortsetzen können», so Hüppi. Bis am Mittwoch wird es keine weiteren Aussagen des FCSG zu diesem Thema geben.

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