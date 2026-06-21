Basels Flügelspieler Bénie Traoré wurde bereits mit den New York Red Bulls in Verbindung gebracht. Doch nun soll es nicht der weiss-rote Bullen-Klub werden, sondern der Stadtrivale.

FCB-Star vor Wechsel in die MLS – aber wohl nicht zu Red Bull

FCB-Star vor Wechsel in die MLS – aber wohl nicht zu Red Bull

Nun könnte es schnell gehen

Tobias Wedermann Fussballchef

Die nächsten Millionen für das Bankkonto des FC Basel sind im Anmarsch: Nachdem Vizecaptain Dominik Schmid den FCB in Richtung Red Bull Salzburg für rund drei Millionen Franken verlassen hat, wird wohl bald der nächste Stammspieler am Rheinknie verabschiedet: Bénie Traoré.

Bereits am Donnerstag hatte der Klub bestätigt, dass Traoré für Verhandlungen vom Training in Basel freigestellt worden ist. Laut Blick-Informationen könnte der 23-jährige Ivorer bereits in den kommenden Tagen einen Vertrag bei New York City FC in der US-amerikanischen MLS unterschreiben. Ein Medizincheck soll noch an diesem Wochenende erfolgen.

Nicht die Bullen, sondern der Stadtrivale

Zuletzt wurde bereits darüber spekuliert, dass Traoré den FC Basel in Richtung New York Red Bulls verlassen würde. Doch es soll nun nicht der weiss-rote Bullen-Klub im Big Apple sein, sondern der hellblaue Stadtrivale New York City FC, der wie Manchester City zur City Football Group gehört.

Der 23-jährige Flügelstürmer kam 2024 von Sheffield United zum FC Basel. Er absolvierte seither insgesamt 80 Pflichtspiele, erzielte 25 Tore sowie 15 Assists und war einer der Leistungsträger in der Mannschaft, die vor einem Jahr sowohl die Meisterschaft als auch den Cup gewonnen hat.

Bereits im Winter soll es Interessenten gegeben haben, die bereit gewesen sind, mehrere Millionen Franken Ablöse zu zahlen. Nun soll die Überweisung also aus New York kommen. Wie hoch diese ausfällt, ist noch nicht bekannt.