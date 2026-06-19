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«Bereitet uns grosse Freude»
FCL bindet Youngster Vasovic langfristig

Der FC Luzern kann auch in Zukunft auf die Dienste von Andrej Vasovic zählen. Der 18-Jährige verlängert seinen Vertrag in der Innerschweiz bis 2030.
Publiziert: 10:14 Uhr
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Andrej Vasovic unterschreibt beim FC Luzern einen neuen Vertrag bis 2030.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Julian SigristRedaktor Sport

Der FC Luzern verlängert den Vertrag mit Youngster Andrej Vasovic (18) vorzeitig um zwei Jahre bis 2030. Das geben die Innerschweizer am Freitagmorgen bekannt.

Der Angreifer wechselte 2021 vom Team Zugerland in den Nachwuchs des FCL. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 22 Super-League-Spiele für die Luzerner, die letzten zehn davon von Anfang an. Dabei gelangen ihm sechs Tore und eine Vorlage. Zudem gab er im vergangenen September sein Debüt für die U19-Nati.

«Die Entwicklung von Andrej Vasovic bereitet uns grosse Freude. Andrej arbeitet konsequent, bringt die richtige Einstellung mit und geht auf dem Platz stets mit grossem Einsatz voran. Zudem strahlt er Torgefahr aus. Er hat sich seine Rolle in der 1. Mannschaft mit guten Leistungen erarbeitet. Nun wollen wir gemeinsam darauf aufbauen und die nächsten Schritte gehen», wird Sportchef Remo Meyer zitiert.

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