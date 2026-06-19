Lausanne bestreitet Testspiel gegen Copa-Libertadores-Sieger

Anfang Juli fliegt Lausanne-Sport nach Portugal, um dort gegen einen Top-Verein zu testen. Die Waadtländer treffen auf Flamengo, den amtierenden Meister Brasiliens und der Copa Libertadores.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausanne-Sport spielt am 8. Juli gegen Flamengo in Faro, Portugal

Flamengo gewann 2025 die Copa Libertadores und den achten Meistertitel

Das Testspiel startet um 21.30 Uhr Schweizer Zeit an der Algarve

Matthias Davet Sport-Journalist

Renens, La Sarraz-Eclépens und Flamengo. Das ist das Programm, das Lausanne-Sport in den kommenden Wochen im Rahmen der Vorbereitung auf die Super League erwartet. Nach den Spielen gegen Dritt- und Zweitligisten fliegen die Waadtländer nach Portugal, um dort gegen den amtierenden brasilianischen Meister und Copa-Libertadores-Sieger – das südamerikanische Pendant zur Champions League – anzutreten.

Nach den Spielen in Renens (20. Juni, 17.30 Uhr) und Cossonay (27. Juni, 16.30 Uhr) reist der neue Trainer Luka Elsner (43) mit seiner Mannschaft also noch weiter in den Westen. Am 7. Juli macht sich Lausanne auf den Weg nach Faro an der Algarve. Am nächsten Tag bestreitet der Waadtländer Verein sein drittes Freundschaftsspiel des Sommers gegen Flamengo (21.30 Uhr Schweizer Zeit).

Eine beeindruckende Erfolgsbilanz und namhafte Spieler

Die vergangene Saison war für die brasilianische Mannschaft aussergewöhnlich. Neben ihrem achten Meistertitel gewann Flamengo mit dem 1:0-Sieg über Palmeiras zum vierten Mal die Copa Libertadores.

In seinen Reihen verfügt Flamengo über Spieler mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Dazu gehören unter anderem der ehemalige Real-Madrid- und Manchester-City-Spieler Danilo (34), der ehemalige Chelsea- und Arsenal-Spieler Jorginho (34) sowie Lucas Paquetá (28), der diesen Sommer zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrt.

Nach dem Testspiel in Portugal kehrt Lausanne-Sport in die Schweiz zurück, um die Saisonvorbereitung abzuschliessen. Am 11. Juli trifft der Verein in der Tuilière (15.00 Uhr) auf Xamax, eine Woche später empfängt Lausanne Yverdon. Anschliessend starten die Waadtländer am 25. Juli in die Super League zu Hause gegen Peter Zeidlers (63) Grasshopper.