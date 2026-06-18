Marquinhos Cipriano bleibt zwei weitere Jahre im Wallis: Der brasilianische Defensivmann verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis im Sommer 2028.

Sion bindet Verteidiger für zwei weitere Saisons an sich

Sion bindet Verteidiger für zwei weitere Saisons an sich

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Personal-News aus dem Wallis: Verteidiger Marquinhos Cipriano (27) verlängert seinen Vertrag beim FC Sion um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28. Das Arbeitspapier des Brasilianers wäre ansonsten in diesem Sommer ausgelaufen. Dies schreiben die Sittener am Donnerstag in einer Mitteilung.

Cipriano ist im Sommer 2024 vom zyprischen Verein Omonia Nikosia zu den gerade eben wieder aufgestiegenen Wallisern gestossen – zum zweiten Mal in seiner Karriere, nachdem er bereits die Saison 2021/22 leihweise im Tourbillon verbracht hat. Zuletzt musste er sich aber mit einer Reservistenrolle begnügen: In der abgelaufenen Spielzeit kommt er nur auf drei Einsätze für die Profimannschaft.

Eine Vertragsverlängerung gibts dennoch – Sion begründet den Entscheid mit der Dreifachbelastung in der kommenden Saison.

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