Nach Dominik Schmid dürfte der zweite Leistungsträger der vergangenen zwei Saisons den Klub verlassen. Auch Traoré zieht es ins Red-Bull-Universum.

Florian Raz Reporter Fussball

Er hat bereits einige Tage des Trainingsauftakts verpasst. Nun ist klar, warum: Bénie Traoré (23) steht kurz vor einem Wechsel ins Ausland. Das hat der FC Basel auf Anfrage gegenüber der «Basler Zeitung» bestätigt. Der Ivorer wurde freigestellt, um mit einem anderen Verein zu verhandeln.

Traoré ist der zweite Vertreter der Double-Mannschaft von 2025 nach Verteidiger Dominik Schmid (28), der den FCB in diesem Sommer verlässt. Und auch ihn könnte es in den Red-Bull-Stall ziehen. Allerdings nicht nach Salzburg, wo Schmid die kommende Saison bestreiten wird.

Zuletzt waren in Afrika gleich fünf Vereine als Interessenten genannt worden: Borussia Mönchengladbach, Coventry City, Trabzonspor, die New York Red Bulls und der RC Lens. Gemäss BAZ dürften sich nun die New Yorker Bullen im Rennen durchgesetzt haben. Der FCB hofft, dass er für Traoré einen zweistelligen Millionenbetrag lösen kann.

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