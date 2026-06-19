Björn Lindroos Redaktor Sport

Mitten während der WM kommts in der Super League zu einem Transfer-Knall. Leonardo Bertone (32) wechselt von Meister Thun zum FC Luzern. Dies bestätigen beide Klubs am Freitagabend.

Bertone war einer der Leistungsträger der Thuner Meistermannschaft und führte das Team als Leader an. Er erzielte in 33 Spielen 11 Tore und verbuchte zwei Vorlagen. Besonders seine Freistösse und Weitschüsse wurden zu einer regelrechten Waffe der Thuner. Insgesamt absolvierte er 148 Spiele für die Berner Oberländer.

Bertone wollte weg

«Der Wunsch nach einem Wechsel ging von Leonardo Bertone aus. Der FC Thun hätte den laufenden Vertrag mit dem Führungsspieler gerne fortgeführt und den gemeinsamen Weg weitergegangen», heisst es vonseiten des Schweizer Meisters. Über die Modalitäten des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei Luzern unterschreibt Bertone einen Vertrag bis 2028 mit Option für eine weitere Saison. «Mit Leonardo Bertone stösst ein absoluter Leader mit der Erfahrung von über 400 Profispielen in verschiedenen Ligen zu uns. Leonardo wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», wird Sportchef Remo Meyer in Luzerns Mitteilung zitiert.

Für Bertone ist der FCL nach YB und Thun der dritte Verein in der Super League. Ausserdem spielte er schon in den USA bei Cincinnati und beim belgischen Klub SK Beveren.

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