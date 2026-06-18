Nach einem halben Jahr ist die Zeit von Michael Frey bei GC schon wieder zu Ende. Der 31-Jährige hat seinen Vertrag beim Rekordmeister «auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin» aufgelöst.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

GC kann in der kommenden Saison nicht mehr auf die Dienste von Michael Frey zählen: Der Stürmer, im Winter noch als grosser Hoffnungsträger für den Abstiegskampf aus der zweiten englischen Liga gekommen, verlässt die Grasshoppers per sofort. Der eigentlich bis 2028 laufenden Vertrag wird «auf ausdrücklichen Wunsch» des Spielers hin aufgelöst, wie GC am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trotz geschafftem Ligaerhalt weist Frey in der Rückrunde bei GC eine durchzogene Bilanz auf: In 16 Einsätzen erzielte er nur zwei Tore. Beide dürften aber besonders in Erinnerung bleiben.

Sein 2:0 im kapitalen Abstiegskracher gegen Winterthur erzielte er von der Mittellinie aus, während sein Last-Minute-Ausgleich zum 3:3 im Cup-Viertelfinal gegen Sion eine starke GC-Aufholjagd abschloss und das anschliessende Weiterkommen in der Verlängerung erst ermöglichte. Der Halbfinaleinzug war gleichbedeutend mit dem besten Cup-Abschneiden der Zürcher seit acht Jahren. Wohin es den 31-Jährigen nun zieht, ist noch nicht bekannt.