Beim Heimspiel-Kracher gegen den FC Basel will Luzern am Mittwochabend (20.30 Uhr) den Befreiungsschlag schaffen. Mehrere Schlüsselspieler werden dabei fehlen – die grosse Chance für andere.

Darum gehts Im Fokus vor dem FCB-Duell: Levin Winkler!

Frick lobt, wie nahe der verletzte Captain Dorn am Team ist

Die News zum Wochenstart

Der FC Luzern hat in den letzten Wochen auf mehrere Leistungsträger verzichten müssen. Insbesondere der Ausfall von Captain Pius Dorn (29) wiegt schwer. Gegen Basel wird die Absenzenliste noch länger. Da Trainer Mario Frick (51) sicher auf den gesperrten Tyron Owusu (22) verzichten muss. Und noch einer könnte ihm fehlen: Lucas Ferreira (19). Am Montag lag er krank im Bett. «Es wird wahrscheinlich eher knapp», so der Coach, als er angesprochen wird, ob es der Portugiese ins Aufgebot schafft. Nichtsdestotrotz hofft der Liechtensteiner gegen den FCB auf einen Befreiungsschlag. «Es braucht dieselbe Einstellung wie gegen YB. Wir müssen dem Gegner den Schneid abkaufen, kompakt stehen und wenig Räume zwischen den Linien anbieten. Das wird die Basis sein, um zu bestehen.»

Die grosse Frage

Kehrt Luzern ausgerechnet gegen Basel zum Siegen zurück? Nur einen Sieg haben die Zentralschweizer in den letzten zehn Partien geholt. Viel besser geht es den Baslern aber zurzeit nicht. Die Bilanz aus den letzten acht Pflichtspielen spricht von gerade einmal zwei Siegen. Berauschend ist auch das nicht.

Gesagt ist gesagt

«Du kannst als Verletzter nicht näher bei der Mannschaft sein, als er es ist», sagt Frick über seinen verletzten Captain Pius Dorn. Trotz Zehenbruchs versucht der Deutsche, so nah wie möglich am Team zu bleiben. «Pius war gestern auch bei der Teamansprache in der Kabine. Er war auch im Kreis, als Claudio Lustenberger die Spieler in der Kabine nochmals richtig heissmachte», erklärt Frick. Dorn pushe das Team, sei ständig präsent und nehme seine Rolle als Führungsspieler voll wahr. «Er ist ein absoluter Leader», betont der Trainer – und fügt an: «Wir hoffen natürlich, dass er im Januar so schnell wie möglich zurückkommt.»

Mögliche Aufstellung

Loretz; Ottiger, Knezevic, Freimann, Ciganiks; Abe; Winkler, Spadanuda; Di Giusto; Von Moos, Grbic.

Wer fehlt?

Owusu (gesperrt). Lucas Ferreira (krank/fraglich). Dorn, Löfgren, Zimmermann (alle verletzt).

Neben dem Platz

Am Montagabend ist Michael Sigerist an der Generalversammlung der FCL Holding AG, wie erwartet, zum neuen Präsidenten gewählt worden. Ebenfalls neu mit dabei ist Marco von Ah. Der langjährige Nati-Medienchef sitzt neu im Verwaltungsrat.

Hast du gewusst, dass ...

… das Spiel Luzern gegen Basel in der Swissporarena jüngst nie ein Spiel der vielen Tore war? Zumindest, wenn man die letzten sechs Begegnungen unter die Lupe nimmt. In diesen gab es nie mehr als zwei Tore. In den sechs Partien davor lag der Schnitt bei 3,8 Toren pro Spiel. Na dann hoffen wir doch, dass es wieder ein Tor-Spektakel wird.

Aufgepasst auf

Levin Winkler (22). Der Mittelfeldspieler ist bislang einer der grossen Verlierer in dieser Saison. Kein einziges Mal stand er in der Startelf. Weil Owusu gegen den FCB gesperrt ist, dürfte sich dies aber ändern, deutet Frick an. «Levin musste diese Saison extrem unten durch. Letztes Jahr war er Stammspieler. Dieses Jahr hat er kaum gespielt. Er hat sich in den letzten Wochen mit guten Trainings wieder empfohlen. Ich hoffe, er bringt die Trainingsleistungen auf den Platz.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:

1. Di Giusto 4,3

2. Owusu 4,2

3. Dorn, 4,1

Hier gehts zu allen Luzerner Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

18 Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr

Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr

Mi., YB – GC, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr

Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)

