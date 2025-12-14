DE
Die FCL-Noten zur Pleite gegen YB
Vier Luzerner fallen durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCL-Noten zum 0:2 gegen YB.
Publiziert: vor 45 Minuten
Jubel bei YB: Die Berner gewinnen das Heimspiel gegen Luzern mit 2:0.
Alain KunzReporter Fussball

Das Notenbild des FC Luzern unterscheidet sich von jenem von YB halt schon signifikant und reflektiert die Nähe der Leistungen der beiden Mannschaften in keiner Art und Weise. Warum das so ist, wird im YB-Notentext dargelegt.

So haben bei Luzern viele Spieler eine 4. Aber keiner eine 5. Es fehlt halt das Tor oder die ultimative Rettungstat, wie sie Severin Ottiger gegen Fassnacht gleich zweimal zeigt. Doch der Innerschweizer zerstört sich seine 5 gleich selbst, indem er bei beiden YB-Toren ganz schlecht aussieht. So ist er einer von vier ungenügenden Luzernern. Neben ihm seine Verteidigerkollegen Stefan Knezevic und Bung Meng Freimann, die bei den Toren auch nicht unschuldig waren. Und ganz vorne ist bei Lars Villiger halt schon viel Leerlauf drin.

Kabwit (ab 59. für von Moos). Ciganiks (ab 67. für Dantas), Spadanuda (ab 67. für Ferreira), Grbic (ab 67. für Villiger), Karweina (ab 86. für Di Giusto) – alle zu kurz für eine Bewertung.


Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Unter dem Strich macht halt YB zwei Tore und Luzern null. Auch wenn die Differenz leistungsmässig nicht riesig war – notentechnisch wirkt sich das Resultat überproportional stark aus. Denn da sind jene, welche die Tore gemacht und vorbereitet haben. Und jene auf der anderen Seite, welche mit Fehlern diese Tore begünstigt haben.

Beginnen wir mit den Gewinnern. Eine Fünf verdient haben sich Darian Males für sein superschönes Volleytor zum 2:0. Christian Fassnacht für seinen 11. Saisontreffer à la Gerd Müller, der auch sein 11. gegen den FCL war. Alvyn Sanches für die Vorbereitung von Males’ Gemäldegoal. Captain Loris Benito für eine prächtige Leistung als Abwehrchef nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2027. Goalie Marvin Keller für seinen unfassbaren Reflex gegen Matteo Di Giusto, wo man den Ball doch gefühlt schon drin sah (80.). Alle anderen kriegen eine 4.

Hinweis: Males ab 46. für Virginius. Pech (ab 64. für Raveloson), Cordova (ab 64. für Bedia), Andrews (ab 78. für Janko), Wüthrich (ab 85. für Sanches) – alle zu kurz für eine Bewertung.

