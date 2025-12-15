DE
Amt blieb ein Jahr vakant
FCL-Generalversammlung wählt Michael Sigerist zum Präsidenten

Der FC Luzern hat einen neuen Boss: Die Generalversammlung wählt Michael Sigerist (63) zum neuen Präsidenten der FCL Holding AG. Bereits seit November präsidiert er den Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz AG.
Publiziert: vor 48 Minuten
Michael Sigerist wird neuer Präsident der FCL Holding AG.
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es hat sich seit längerem abgezeichnet, nun ist es amtlich: Michael Sigerist wird an der am Montagabend abgehaltenen Generalversammlung zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der FCL Holding AG gewählt. Damit steigt der 63-Jährige endgültig zum neuen Boss beim FC Luzern auf – seit November ist er auch Vorsitzender der FC Luzern-Innerschweiz AG.

Für die Luzerner endet damit eine fast einjährige Periode ohne Präsident: Seit dem Rücktritt von Stefan Wolf im Dezember 2024 hat sich kein Nachfolger finden lassen. Josef Bieri hat das Amt in dieser Zeit ad interim ausgeübt und übernimmt nun wieder jenes des Vizepräsidenten der FCL Holding AG. Auch Marco von Ah wird neu in den fünfköpfigen Verwaltungsrat gewählt.

Sigerist ist im Umfeld des FC Luzern kein Unbekannter: Der Rechtsanwalt ist Präsident des FCL-Unterstützervereins «Club der 200». Als aktiver Fussballer schaffte er es bis in die U21 des Vereins.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League