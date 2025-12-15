Der FC Luzern hat einen neuen Boss: Die Generalversammlung wählt Michael Sigerist (63) zum neuen Präsidenten der FCL Holding AG. Bereits seit November präsidiert er den Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz AG.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es hat sich seit längerem abgezeichnet, nun ist es amtlich: Michael Sigerist wird an der am Montagabend abgehaltenen Generalversammlung zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der FCL Holding AG gewählt. Damit steigt der 63-Jährige endgültig zum neuen Boss beim FC Luzern auf – seit November ist er auch Vorsitzender der FC Luzern-Innerschweiz AG.

Für die Luzerner endet damit eine fast einjährige Periode ohne Präsident: Seit dem Rücktritt von Stefan Wolf im Dezember 2024 hat sich kein Nachfolger finden lassen. Josef Bieri hat das Amt in dieser Zeit ad interim ausgeübt und übernimmt nun wieder jenes des Vizepräsidenten der FCL Holding AG. Auch Marco von Ah wird neu in den fünfköpfigen Verwaltungsrat gewählt.

Sigerist ist im Umfeld des FC Luzern kein Unbekannter: Der Rechtsanwalt ist Präsident des FCL-Unterstützervereins «Club der 200». Als aktiver Fussballer schaffte er es bis in die U21 des Vereins.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.