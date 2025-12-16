Die beiden FCB-Flügel Bénie Traoré und Philip Otele haben ein Aufgebot für den Afrika-Cup knapp verpasst. Das bedauert und freut Trainer Ludovic Magnin gleichzeitig. Hier kommt das Inside vor dem Spiel gegen Luzern.

Darum gehts FCB-Spieler Traoré und Otele überraschend nicht für Afrika-Cup nominiert

Magnin erwartet enges Spiel gegen FC Luzern im Krisengipfel

Shaqiri bereit für Startelf, FCB ohne Sieg in letzten 8 Spielen gegen Frick

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News zum Wochenstart

Mit Bénie Traoré (10 Millionen Marktwert), Jonas Adjetey (8 Millionen) und Philip Otele (5 Millionen) sind die drei wertvollsten FCB-Profis alle auf dem afrikanischen Kontinent zu Hause. Ein Aufgebot für den am Wochenende beginnenden Afrika-Cup in Marokko hat aber keiner von ihnen erhalten. Bei Adjetey war das von Anfang an klar. Schliesslich hat sich Ghana zum ersten Mal seit 21 Jahren nicht für das Kontinentalturnier qualifizieren können. «Bei Bénie und Philip waren wir dagegen überrascht», erklärt FCB-Trainer Ludovic Magnin. Sowohl der Ivorer Traoré als auch der Nigerianer Otele hatten es auf die provisorische Kaderliste ihrer Nationalmannschaft geschafft, verpassten nun aber den letzten Cut. «Wir haben eigentlich geplant, dass wir die letzten beiden Spiele ohne sie bestreiten müssen», erklärt Magnin. Dass die beiden Flügelspieler nun in Basel überwintern müssen, bedauert der FCB-Trainer. «Auch wenn ich etwas egoistisch gesehen natürlich froh bin, dass sie da sind.»

Die grosse Frage

Wer gewinnt den Krisengipfel? Der FCB steht bei nur einem einzigen Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen. Die Bilanz des FC Luzern sieht allerdings noch desaströser aus, die Innerschweizer stehen bei einem Erfolg aus zehn Partien. Ausgerechnet gegen den FCB gab es Ende September den vorletzten Sieg. «Ich kann mich an das Hinspiel erinnern, das wir extrem dominiert haben, entgegen dem Spielverlauf 1:2 verloren», erinnert sich Magnin. Am Mittwoch rechnet er in der Swissporarena mit einem ähnlich engen Spiel. «Es werden wieder Kleinigkeiten entscheiden», ist sich der FCB-Coach sicher.

Gesagt ist gesagt

«Ich gehe davon aus, dass Shaq bereit für einen Startelf-Einsatz ist», sagt Magnin. Am Sonntag gegen Lausanne hatte der FCB-Trainer nach Absprache mit seinem Captain entschieden, Shaqiri nicht von Anfang an zu bringen und den Topskorer erst für die letzte halbe Stunde einzuwechseln. Magnin: «Nach der kleinen Pause sollte er jetzt wieder bei 100 Prozent sein.»

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Leroy; Soticek, Traoré, Otele; Shaqiri.

Wer fehlt?

Jeremy Agbonifo (20) ist nach überstandener Grippe zurück im Aufbau. Das Spiel gegen Luzern dürfte für den Flügel aber noch zu früh kommen. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung.

Neben dem Platz

Nach insgesamt zwölf Jahren verlässt Kristina «Kike» Sundov (39) den FC Basel. Die Rekordtorschützin der FCB-Frauen war seit ihrem Rücktritt 2023 als Assistenztrainerin des AWSL-Teams tätig. Nach der Entlassung von Kim Kulig stand die Kroatin im Herbst vorübergehend auch als Interimstrainerin im Einsatz. Nun muss Sundov beim FCB aber gehen. «Im Zuge einer strukturellen Veränderung», wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Camille Surdez (27), die erst im Oktober beim FCB unterschrieben hat, bleibt als Assistenztrainerin im Staff von Chef-Coach Omar Adlani (34).

Hast du gewusst, dass ...

... Ludovic Magnin keines seiner letzten acht Duelle mit FCL-Trainer Mario Frick gewinnen konnte? Den letzten Sieg feierte er als Lausanne-Trainer im Oktober 2023. Seither gab es für Magnin gegen die Luzerner vier Unentschieden und vier Pleiten.

Aufgepasst auf

Flavius Daniliuc. Der Sommer-Neuzugang hat sich längst zum Basler Abwehrchef entwickelt. In den letzten sieben Spielen mit dem Österreicher in der Startelf hat der FCB in der Liga nur drei Tore kassiert. Und mit wettbewerbsübergreifend bereits zwei Saisontreffern hat Daniliuc auch seine Torgefährlichkeit bereits unter Beweis gestellt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:

1. Hitz 4,3

2. Daniliuc 4,3

3. Schmid 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Noch näher dran an deinem Klub

Der Gegner

Die Absenzenliste bei Luzern wird vor dem Duell mit dem FCB noch länger. Hier erscheint das FCL-Inside.

18 Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr

Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr

Mi., YB – GC, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr

Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)

