Der FC Winterthur sehnt sich nach positiven Signalen. Die Vorzeichen vor dem Duell gegen St. Gallen sind es nicht. Zum Winti-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das ist der Winti-Europa-Vergleich

Fällt Winti auseinander? Viele Verträge laufen aus

Kurios: Lüthi zurück – und schon gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Winterthur ist das drittschlechteste Team in Europa. 18 der ersten 26 Spiele haben die Eulachstädter verloren. Bloss die Wolverhampton Wanderers (20 Niederlagen in 28 Partien) und Maccabi Bnei Reina (19 Niederlagen in 24 Spielen) guckten noch öfter in die Röhre als der FCW. Anzeichen, dass sich das ändern wird, gibts nicht. «In den letzten vier Spielen haben wir offensiv fast nichts hingekriegt und defensiv unerklärlicherweise wieder vieles zugelassen, was wir vorher in den Griff bekommen haben», gibt auch Trainer Patrick Rahmen zu. Am Samstag wartet jener Gegner, gegen den Winti in dieser Saison in zwei Spielen zweimal verloren hat. Torverhältnis: 10:1 für den FCSG.

Die grosse Frage

Fällt der FCW im Sommer auseinander? Die Verträge von Randy Schneider, Bafodé Dansoko, Silvan Sidler, Adrian Durrer, Dario Ulrich, Fabian Rohner, Lukas Mühl, Pajtim Kasami, Luca Zuffi, Roman Buess und Basil Stillhart laufen aus, ebenso die Leihverträge von Rhodri Smith (YB) und Andrin Hunziker (FCB).

Gesagt ist gesagt

«Das liegt vor allem an ihnen!» Nach der 0:3-Heimpleite gegen den FC Thun stellt Winti-Coach Patrick Rahmen seine Stürmer in den Senkel. «Dass sie die Bälle besser halten. Bei den langen Bällen, vor allem zu Andrin Hunziker, muss er sich stärker wehren, er muss mehr Verdrängung haben. Er ist grösser als seine beiden Gegenspieler. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr im Ballbesitz bleiben.» Eine klare Botschaft vom Coach an seinen einzigen Spieler mit mehr als drei Saisontoren (8). Ob Hunziker, den der FCB im Winter gerne zurück ans Rheinknie geholt hätte, in Gedanken im Joggeli weilt?

Der Appell an die Stürmer Mit Video «Liegt an ihnen» Winti-Coach Rahmen stellt seine Stürmer in den Senkel

Mögliche Aufstellung

Kapino; Durrer, Arnold, Kryeziu; Rohner, Cueni, Zuffi, Sidler; Schneider; Golliard, Hunziker.

Wer fehlt?

Loïc Lüthi (22) ist nach langer Verletzungspause aufgrund Oberschenkel-Problemen endlich wieder da, hat letztes Wochenende zum Einstieg mit der U21 einen Match bestritten – und gleich Gelb-Rot abgeholt! Nun ist er für das Spiel gegen St. Gallen offiziell als gesperrt gemeldet. Was aber nichts zur Sache tut. Das Eigengewächs soll ohnehin nur langsam an die Super-League-Einsätze herangeführt werden nach seiner langen spielfreien Zeit.

Verletzt sind Dansoko, Diaby, Momoh und Stillhart. Fraglich ist Kasami.

Neben dem Platz

Trainer Rahmen spricht über den Essiam-Transfer. «Bei ihm kann man nicht von einer Verstärkung sprechen, die uns kurzfristig auf ein anderes Level bringt. Da waren andere Überlegungen dahinter.» Emmanuel Essiam (22) wurde nicht nur für die Rückrunde vom FC Basel ausgeliehen, sondern für eineinhalb Jahre.

Hast du gewusst, dass...

… kein anderes Team nach stehenden Bällen mehr Abschlüsse kassiert als der FC Winterthur. 144 sinds an der Zahl.

Aufgepasst auf

Stefanos Kapino. Der Grieche ist zwar der einzige Torhüter in der Super League, der in dieser Saison 100 oder mehr Schüsse parierte (114), trotzdem liegt seine Abwehrquote für den FC Winterthur bei nur 60 Prozent. Das ist die zweitniedrigste Wert aller Torhüter, die in der Super League mehr als fünf Partien absolviert haben. YB-Goalie Marvin Keller kommt auf eine leicht tiefere Prozentzahl.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden*:

Kasami 3,8 Kapino 3,8 Stillhart 3,8

*Berücksichtigt sind alle Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Die Schiedsrichterin

Désirée Blanco.

Der Gegner

Der FC St. Gallen folgt direkt auf Bayern und PSV – was das frühe Toreschiessen angeht. Hier gehts zum FCSG-Inside.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr