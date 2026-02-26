Luzerner Gericht vertagt Urteil im FCL-Zoff

Der Rechtstreit rund um den FC Luzern steht vor seinem Abschluss. Nur: Wann das Urteil genau verkündet wird, ist offen.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der Zoff rund um den FC Luzern steckt in der entscheidenden Runde. Noch ist er aber nicht beseitigt. Nach Anhörung der beiden Parteien hat das Bezirksgericht am Donnerstag entschieden, dass das Verfahren spruchreif ist. «Das Gericht wird die vielen Akten nochmals studieren. die Argumente sorgfältig wägen und dann zu einem Urteil kommen. Wann das ist, kann ich noch nicht sagen», meint Gerichtspräsident Stefan Wiprächtiger.

Seit über drei Jahren leidet der FCL inzwischen unter diesem Streit. Dabei geht es um die simple Frage: Strich der Verwaltungsrat des FC Luzern dem Aktionär Bernhard Alpstaeg zu Recht ein 25-Prozent-Anteil aus dem Aktienbuch oder eben nicht? Wer diese Frage für sich entscheiden kann, der dürfte als Sieger aus dem Machtkampf hervorgehen.

«Wir stehen vor einem Fall, der in seiner Deutlichkeit selten ist», meint Alpstaegs Anwalt in seinem einstündigen Vortrag. Mag für ihn stimmen. Das Problem: Die Gegenseite sieht das in ihrem Vortrag genauso – nur rechnet sie mit einem anderen Ausgang. Nun liegt es am Gericht abzuwägen.

Es steht viel auf dem Spiel. Entsprechend zeigt sich der Verwaltungsrat, der vor Gericht von Ursula Engelberger-Koller vertreten wird, enttäuscht darüber, dass Alpstaeg nicht persönlich erschienen ist. «Alpstaeg scheint nicht hinstehen zu wollen und schickt drei Anwälte und einen Mediensprecher.»

