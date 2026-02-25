DE
Lange Pause notwendig
FCZ-Mittelfeldspieler zieht sich Fussverletzung bei Militär-WK zu

Miguel Reichmuth im Verletzungspech: Rund sechs Wochen lang fällt der 22-jährige FCZ-Spieler aus.
Publiziert: vor 32 Minuten
Miguel Reichmuth wird die nächsten Wochen nicht für den FCZ auf dem Platz stehen können.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der FC Zürich muss rund sechs Wochen lang auf Miguel Reichmuth verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich «im Rahmen seines obligatorischen militärischen Wiederholungskurses eine Fussverletzung zugezogen», teilt der Tabellenachte der Super League mit. Der 22-jährige Reichmuth kam in dieser Meisterschaft bislang 14 Mal für die Stadtzürcher zum Einsatz. 

