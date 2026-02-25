Miguel Reichmuth im Verletzungspech: Rund sechs Wochen lang fällt der 22-jährige FCZ-Spieler aus.

FCZ-Mittelfeldspieler zieht sich Fussverletzung bei Militär-WK zu

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der FC Zürich muss rund sechs Wochen lang auf Miguel Reichmuth verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich «im Rahmen seines obligatorischen militärischen Wiederholungskurses eine Fussverletzung zugezogen», teilt der Tabellenachte der Super League mit. Der 22-jährige Reichmuth kam in dieser Meisterschaft bislang 14 Mal für die Stadtzürcher zum Einsatz.

