Der FC Zürich muss rund sechs Wochen lang auf Miguel Reichmuth verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich «im Rahmen seines obligatorischen militärischen Wiederholungskurses eine Fussverletzung zugezogen», teilt der Tabellenachte der Super League mit. Der 22-jährige Reichmuth kam in dieser Meisterschaft bislang 14 Mal für die Stadtzürcher zum Einsatz.
Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!