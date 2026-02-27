Auf die Plätze, fertig los. St. Gallen ist bekannt dafür, frühe Tore zu schiessen. So sieht die Statistik aus. Und das ist der Plan mit den Jungen, um die U21 zu retten. Das FCSG-Inside.

Wann wird Vogt-Transfer offiziell? Steht so gut wie fest

Die News der Woche

Der FCSG liegt in Sachen Frühstart europaweit auf dem dritten Platz. 22 Tore haben die Espen in der ersten halben Stunde erzielt. Nur Bayern München (23) und PSV (26) sind in dieser Statistik noch erfolgreicher unterwegs. Insgesamt erzielte Grün-Weiss in bislang 26 Saisonspielen 51 Tore, in der letzten Saison waren es 52 in 38 Spielen.

Die grosse Frage

Wann macht Hoffenheim den Vogt-Transfer offiziell? Dass der St. Galler Shootingstar in den Kraichgau wechseln wird, steht so gut wie fest. Dass die Espen wegen einer Ausstiegsklausel bloss 2,5 Millionen kassieren werden, ebenfalls. Noch aber wurde der Transfer nicht vermeldet. Vogt ist in der aktuellen Saison in 29 Pflichtspielen an 19 Toren direkt beteiligt.

Gesagt ist gesagt

«Man fühlt sich machtlos.» – Das musste Verteidiger Tom Gaal (24) letzten Samstag erleben. Der Deutsche war verletzt. Warum ist er nicht mit dem Team mitgereist? «Ich habe die Zeit genutzt fast den ganzen Tag, meinen Körper aufzuarbeiten, verschiedene Pflegen bekommen. Das medizinische Personal hat alles für micht getan.» So sitzt er nach einer Woche Ausfallzeit wieder in der Pressekonferenz und ist für das Winti-Spiel wieder fit.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Neziri (verletzt). Owusu und Fazliji (im Aufbau). Gesperrt ist niemand.

Neben dem Platz

In einer Tabelle ist St. Gallen hinter Winterthur: beim Nachwuchs! In der 1. Liga Classic kämpft die U21 der Espen gegen den Abstieg – jene von Winterthur ist mit acht Punkten Vorsprung im Mittelfeld klassiert. Kann es also sein, dass Youngsters wie Besio oder Ruiz wieder nach unten gehen, um die U21 für den Kampf um den Klassenerhalt zu verstärken? Trainer Maassen verneint dies nicht. «Es geht darum, dass wir den besten Weg der Talentförderung wählen, dazu gehört die Einsatzzeit oben. Aber es gehört auch dazu, dass Spieler, die lange nur Teileinsätze hatten, auch die zweite Mannschaft nutzen, um Spielpraxis über längere Zeit zu bekommen. Sofern es möglich ist, werden wir das ihnen gewähren.»

Hast du gewusst, dass...

… der FC St. Gallen und Winterthur jene beiden Teams mit dem geringsten Ballbesitz in dieser Saison sind? FCSG: 44 Prozent. FCW: 43 Prozent. In den zwei bisherigen Duellen war der Ballbesitz jedoch jedes Mal aufseiten des FCW (64 Prozent im August – Saisonhöchstwert beim FCW, 53 Prozent vor anderthalb Wochen).

Aufgepasst auf

Christian Witzig. Der war in seinen letzten zwei Super-League-Einsätzen an zwei Toren direkt beteiligt, nach davor bloss drei Skorerpunkten in seinen ersten 21 Saisoneinsätzen (3 Assists). Gegen Winterthur steht er in der Super League bei fünf Torbeteiligungen (1 Tor, 4 Assists), mehr sind es bei ihm nur gegen den FCZ.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Zigi 4,5 Vogt 4,4 Görtler 4,4

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Die Schiedsrichterin

Désirée Blanco.

Der Gegner

Wie sieht der Strohhalm aus, an den sich Winterthur noch klammert? Hier erscheint das Winti-Inside.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr