Tim Guillemin Redaktor Sport

St. Gallen wirkt drei Tage nach dem Kantersieg in Winterthur insgesamt müde. Nur wenige Spieler stechen hervor, aber Chima Okoroji kann dennoch erwähnt werden. Auch Lawrence Ati Zigi hat ein gutes Spiel gemacht, während Lukas Görtler und Carlo Boukhalfa im Mittelfeld nicht wie gewohnt spielten. Die beiden Führungsspieler wirken am Samstag sogar ziemlich zurückhaltend. Lag es auch bei ihnen an der Müdigkeit vom Mittwoch?

Hinweis: 72. Ruiz für Vandermersch, 72. Efekele für Balde, 72. Verinac für Besio, 84. Ouattara für Witzig (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Der junge Thomas Lopes (19) überzeugt bei seinem ersten Einsatz in der Startelf und hatte sogar eine gute Torchance. Dieser junge Mann hat zweifellos Potenzial. Steve Rouiller erzielt ein Tor im Stile eines Mittelstürmers und hat die Stürmer aus St. Gallen recht leicht im Griff. Die Genfer Abwehr zeigt insgesamt eine gute Leistung, abgesehen von Houboulang Mendes, der gegen Aliou Baldé Schwierigkeiten hatte und im Angriff wenig Glück kreieren konnte. Auch Miroslav Stevanovic und vor allem Samuel Mraz zeigen eine ungenügende Leistung.

Hinweis: 57. Kadile für Lopes, 57. Guillemenot für Mraz, 79. Ishuayed für Njoh (zu kurz für eine Bewertung), 84. Fomba für Douline (zu kurz für eine Bewertung).

