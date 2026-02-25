Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Wo soll man beginnen – bei der Abwehr oder beim Angriff? Trainer Patrick Rahmen weiss es wohl selber auch nicht genau. Jedenfalls ist er etwas enttäuscht von seinen Stürmern Hunziker und Burkart. Sie können die Bälle vorne nicht festmachen, ärgern die Thuner Verteidiger zu wenig.

Es ist der erste Punkt, den Rahmen anspricht. Aber auch die Defensive, die in der ersten Halbzeit eigentlich solid und kompakt auftritt, verliert nach dem ersten Gegentreffer komplett das Vertrauen. Die Folge sind Aussetzer, Fehler und weitere Gegentore.

Ein kleiner Lichtblick: Im Zentrum sieht man, dass Zuffi dem verunsicherten Team etwas Ordnung geben kann. Er kommt nach langwieriger Krankheit im Januar zurück in die Startelf und wird in den nächsten Spiel wohl noch an Fitness dazugewinnen. Um eine genügende Note zu erhalten, braucht es von jedem Winterthurer aber noch mehr Einfluss aufs Spiel.

Hinweis:

Rohner bis 60., Jankewitz bis 60., Zuffi bis 76., Burkart bis 76. und Sidler bis 88. Minute.

Smith ab 60., Golliard ab 60., Schneider ab 76., Maluvunu ab 76. und Essiam ab 88. Minute – Schneider, Maluvunu und Essiam zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Erneut könnte man zu jedem einzelnen Thuner etwas Positives hervorheben. Keiner fällt ab. Entsprechend die Noten. Auf dem umgepflügten Winterthurer Acker kann allerdings auch niemand wirklich zaubern.

Der Schlüssel ist die Körperkraft. Und hier sticht Matoshi hervor, der in der Offensive entscheidend auf die verunsicherte Winti-Abwehr einwirkt. Meichtry macht es bis zu seiner verletztungsbedingten Auswechslung eher mit dem Speed und dem platzierten Abschluss.

Oft gut in Szene kann sich auch Captain Bürki setzen, der erneut den Links- statt Innenverteidiger gibt. So taucht er auch mehrmals an der gegnerischen Grundlinie auf. Und Roth, der vor dem Match kurzfristig von seinem Startelf-Einsatz erfährt, weil Bertone aufgrund der Geburt seines ersten Kindes abreist, springt stark ein und ist sogar präsenter als Nebenmann Käit.

Hinweis:

Matoshi bis 65., Meichtry bis 65., Rastoder bis 76., Labeau bis 76. und Montolio bis 85. Minute.

Reichmuth ab 65., Imeri ab 65., Ibayi ab 76., Dursun ab 76. und Heule ab 85. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

