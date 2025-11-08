Drei Wochen nach dem historischen Sieg im Wankdorf trifft St. Gallen erneut auf YB – diesmal zu Hause (Sonntag, 16.30 Uhr). Wie stehts um den werdenden Vater Lukas Görtler? Und wie nahe ist das Daschner-Saisondebüt? Hier gibts Antworten.

Darum gehts St. Gallen hat den Leader unter den Youngstern

Lukas Görtler wird Papi – wie stehts?

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

FCSG-Eigengewächs Cyrill May führt die Nachwuchstrophy der Swiss Football League (SFL) an. Kein anderer junger Spieler hat mehr Einsatzminuten absolviert als der Innenverteidiger. Auf 89,9 Prozent aller möglichen Minuten kommt May. Auf die Frage, was die Leaderposition bedeute, antwortet der erst 19-Jährige so cool wie er auf dem Rasen steht: «Das heisst, dass ich viel spiele. Ich hoffe, dass es so weitergeht.» Auch für die Schweizer U21-Nati kommt der Ostschweizer regelmässig zu Einsätzen, für die beiden Quali-Spiele gegen Frankreich und Luxemburg wurde May nominiert.

Die grosse Frage

Ist St. Gallen gegen YB Favorit? Gleich zwei Reporter des St. Galler Tagblatts sind der Meinung, dass die Berner am Sonntag Aussenseiter sind. Coach Enrico Maassen hält dagegen: «Das sehe ich gar nicht so. YB ist YB. Die haben ein Top-3-Kader.» Aber, so der FCSG-Coach: «Wir spielen zu Hause und dort sind wir stark. Das weiss auch der Gegner.» Im bislang einzigen Heimspiel gegen YB unter Maassen gabs einen klaren 4:0-Sieg für die Ostschweizer.

Gesagt ist gesagt

«Lukas hat gefragt, ob ich ein Medizinstudium habe.» Espen-Coach Enrico Maassen auf die Frage, ob er mit dem werdenden Papi Lukas Görtler mitfühle. Maassen ist selbst Vater von zwei Kindern. «Ich konnte Lukas beruhigen. Beim ersten Kind dauert es meistens ein bisschen länger.» Nicht ausgeschlossen, dass die Espen am Sonntag gegen YB auf Görtler verzichten müssen. Maassen: «Das könnte natürlich sein.»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Vallci, May; Neziri; Vandermersch, Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Stanic (gesperrt). Fazliji, Konietzke, Owusu (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Fanarbeit beim FC St. Gallen gerät unter finanziellen Druck. Seit 2012 zahlen die Stadt, die FC St. Gallen Event AG und der Kanton jährlich je 54'000 Franken, nun will der Kanton seinen Beitrag streichen.

Hast du gewusst, dass ...

…. der FCSG trotz Niederlage in Sion seine beste Saison seit zwölf Jahren spielt? Damals hatten die Espen zum selben Zeitpunkt 24 Punkte, was bis heute Vereinsrekord nach elf Spielen ist.

Aufgepasst auf

Lukas Daschner. Nach seiner Knieverletzung wartet der Zauberfuss aus dem Ruhrpott noch immer auf sein Saison-Debüt. Gut möglich, dass der 27-Jährige gegen YB – je nach Spielstand – als Joker in die Hosen darf. Seinen bislang letzten von insgesamt 16 Einsätzen im FCSG-Dress absolvierte Daschner am 17. Mai gegen den FC Zürich. An der Pressekonferenz deutet FCSG-Coach Enrico Maassen an, dass Daschner auch als Stürmer spielen könnte.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 12 Runden (Nachholspiel ausstehend):

1. Zigi 4,8

2. Görtler 4,6

3. Neziri, Vogt 4,5

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

13 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Thun, 20.30 Uhr

So., Basel – Lugano, 14 Uhr

So., Lausanne – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – YB, 16.30 Uhr