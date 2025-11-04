DE
FR
Abonnieren

Wegen Regens abgebrochen
Partie zwischen Lugano und St. Gallen neu angesetzt

Das Spiel zwischen dem FC Lugano und dem FC St. Gallen musste am Sonntag wegen Regens abgebrochen werden. Nun ist das neue Datum bekannt.
Publiziert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Der Rasen in Lugano war am Sonntag unbespielbar, weshalb die Partie gegen St. Gallen abgebrochen werden musste.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der heftige Regen sorgte am Sonntag für den Abbruch der Super-League-Partie zwischen dem FC Lugano und dem FC St. Gallen. Am Dienstag gibt die SFL bekannt, dass die Partie am Mittwoch, 26. November, um 19 Uhr nachgeholt wird.

Wie angenommen, startet die Partie wieder bei 0:0. «Sämtliche Spielstatistiken und Verwarnungen werden gelöscht», heisst es in der Mitteilung der Liga. Am Sonntag waren die Tessiner zum Zeitpunkt des Abbruchs (48. Minute) 1:0 in Führung.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC St. Gallen
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC St. Gallen
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-10
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Super League
        Super League