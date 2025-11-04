Das Spiel zwischen dem FC Lugano und dem FC St. Gallen musste am Sonntag wegen Regens abgebrochen werden. Nun ist das neue Datum bekannt.

1/2 Der Rasen in Lugano war am Sonntag unbespielbar, weshalb die Partie gegen St. Gallen abgebrochen werden musste. Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der heftige Regen sorgte am Sonntag für den Abbruch der Super-League-Partie zwischen dem FC Lugano und dem FC St. Gallen. Am Dienstag gibt die SFL bekannt, dass die Partie am Mittwoch, 26. November, um 19 Uhr nachgeholt wird.

Wie angenommen, startet die Partie wieder bei 0:0. «Sämtliche Spielstatistiken und Verwarnungen werden gelöscht», heisst es in der Mitteilung der Liga. Am Sonntag waren die Tessiner zum Zeitpunkt des Abbruchs (48. Minute) 1:0 in Führung.

