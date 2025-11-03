DE
FR
Abonnieren

Baustart an Bedingung geknüpft
Shaqiris Haus-Projekt nimmt nächste Hürde

Der Baustart von Xherdan Shaqiris Einfamilienhaus in Rheinfelden rückt näher. Das Aargauer Verwaltungsgericht ändert im Rechtsstreit mit dem FCB-Star ein altes Urteil.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Gute Neuigkeiten für Xherdan Shaqiri.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian MüllerRedaktor Sport

Eigentlich hat Xherdan Shaqiri (34) seit 2022 eine Baubewilligung für sein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Rheinfelden AG. Vier Einsprachen von Anwohnern verhinderten damals einen Baustart. Seither wird vor Gericht gestritten. 

Streitpunkt ist die Grösse des Hauses: Gemäss Anwohnern und Aargauer Verwaltungsgericht überschreiten die 270 Quadratmeter Wohnfläche die Ausnützungsziffer der 1001 Quadratmeter grossen Parzelle. Anders beurteilte das Bundesgericht den Fall und stellte sich im Frühling 2025 auf Shaqiris Seite.

Mehr zu Shaqiris Bauprojekt
Shaqiri kommt seinem Traumhaus einen Schritt näher
Bau-Zoff im Aargau
Shaqiri kommt seinem Traumhaus einen Schritt näher
84 Quadratmeter sind der Grund für Shaqiris Bau-Zoff
Baubewilligung wieder entzogen
84 Quadratmeter sind der Grund für Shaqiris Bau-Zoff

Nun nimmt das 2,8-Millionen-Franken-Projekt eine weitere Hürde: Wie die Aargauer Zeitung berichtet, willigt auch das Verwaltungsgericht ein. Allerdings unter der Bedingung, dass die Bauherrschaft an den Fenstern Storen installieren muss, um Lichtimmissionen für die Nachbarn zu reduzieren. Die vielen Glasfronten, insbesondere der Liftschacht, seien sonst in der Nacht zu hell. 

Shaqiri plant auf dem Grundstück im Wohnquartier Kapuzinerberg in Rheinfelden neben Haus und Wohnung auch ein Schwimmbecken und einen Whirlpool. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-10
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel