Servette kämpft noch um den Titel «Best of the Rest» und muss dabei gewichtige Absenzen verkraften. Es geht aber auch schon um die Goaliefrage und die WM. Hier kommt das Servette-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das gibts nicht: Stevanovic ist verletzt, so siehts aus

Servette-Fans träumen schon von Sion-Goalie

Es sieht nach einem Happy End für Dylan Bronn aus

Tim Guillemin Redaktor Sport

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Miroslav Stevanovic (35), der Mann, der nie verletzt ist … ist verletzt. Das bosnische Fussball-Phänomen, das beim Sieg gegen Lausanne im Laufe des Spiels ausgewechselt wurde, hat sich eine leichte Verstauchung des inneren Seitenbandes zugezogen. Er muss nun einige Wochen pausieren und wird die Ferien daher humpelnd verbringen. Er dürfte bis zum Beginn der Saisonvorbereitung, etwa um den 20. Juni, wieder fit sein. «Seine Verletzung ist nicht schwerwiegend, aber er muss pausieren», bestätigt Trainer Jocelyn Gourvennec.

Die grosse Frage

Wer wird der neue Servette-Goalie? Sportdirektor John Williams sagt, dass der Verein auf der Suche nach einem «besseren» Torhüter als Jeremy Frick sei. Die Fans träumen von einer Rückkehr von Anthony Racioppi nach Genf, aber Sion wird ihn nicht gehen lassen. Wer ist also auf dem Schweizer Markt verfügbar? Amir Saipi, Timothy Fayulu oder Karlo Letica? Sind diese drei Torhüter besser als Jérémy Frick? Oder muss man sich auf dem ausländischen Markt umsehen?

Gesagt ist gesagt

«Wir wollen Platz sieben. Vielleicht wird die Tordifferenz gegenüber den Luzernern entscheidend sein, daher hoffen wir auf ein gutes Ergebnis von Winterthur gegen sie. Aber wir werden uns natürlich auf uns selbst konzentrieren und dieses Spiel mit vollem Einsatz bestreiten. Wir wollen die Saison gut abschliessen.» – So will Gourvennec die Fortschritte der Genfer untermauern.

Mögliche Aufstellung

Frick; Srdanovic, Rouiller, Burch, Njoh; Douline, Fomba; Lopes, Ishuayed, Kadile; Mraz.

Wer fehlt?

Allix, Severin, Cognat, Ayé, Stevanovic (alle verletzt).

Neben dem Platz

Servette wird einen Spieler an der WM haben. Der tunesische Nationaltrainer Sabri Lamouchi gab am Freitag bekannt, dass Dylan Bronn im 26-Mann-Kader steht. Der 30-jährige Innenverteidiger, der sich im Februar verletzt hatte, hat seither noch kein Spiel für Servette bestritten, doch seine Rehabilitation ist abgeschlossen. «Ich habe mit Sabri Lamouchi telefoniert, wir haben uns gut unterhalten und ich habe ihm alle notwendigen Informationen gegeben», erklärt Gourvennec.

Hast du gewusst, dass...

... Servette erstmals drei Spieler mit mindestens zehn Saisontoren hat? Samuel Mraz hat sich zu Stevanovic und Ayé dazugesellt. In dieser Saison ist das vor dem letzten Spieltag bei den anderen Teams Thun, St. Gallen und YB gelungen.

Aufgepasst auf

Die Flanken. In dieser Kategorie ist Servette einsame Ligaspitze. 899 Flanken werden bei den Genfern in dieser Saison vor dem letzten Spiel gezählt. Sion folgt mit 851. Und am meisten erfolgreiche Flanken in der Liga schlägt weiterhin Lilian Njoh. Der Servette-Linksverteidiger kommt auf 89, Shaqiri folgt mit 73.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:

Kadile 4,6 Lopes 4,5 Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

VAR: Hajrim Qovanaj.

Der Gegner

Das letzte Spiel wird zur ganz grossen FCZ-Fiesta. Es geht nicht nur um den Brecher-Abschied, sondern gibt auch eine Film-Premiere. Und weiteres. Hier gehts zum FCZ-Inside.

38 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

So., YB – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr