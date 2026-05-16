Lausanne muss über die Bücher und bald einen neuen Trainer finden. Die Goalieposition ist trotz Letica-Abgang aber keine Baustelle. Mehr dazu hier im Lausanne-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Top-Liga»: Das sagt Letica zu seiner Zukunft

Neumayr und Basha sind nicht mehr im Trainerrennen

Enttäuschende Saison – das sind die Zahlen dazu

Tim Guillemin Redaktor Sport

Die News der Woche

Goalie Karlo Letica (29) wird Lausanne nach drei starken Jahren verlassen. Liegt seine Zukunft beim FC Basel? Er schliesst nichts aus, will sich aber Zeit zum Nachdenken nehmen. «Alles ist offen. Idealerweise würde ich gerne zu einem Verein in einer grossen Liga wechseln. Aber manchmal gibt es einen Unterschied zwischen den eigenen Wünschen und der Realität. Derzeit ist noch nichts unterschrieben. Ich werde mich später entscheiden, je nachdem, welche Möglichkeiten sich ergeben», erklärt der Kroate, der sehr darauf hofft, in den WM-Kader berufen zu werden. Die Antwort gibt es am Montag. Die Goalie-Position ist trotz des gewichtigen Abgangs jedoch keine Baustelle. Lausanne hat den Letica-Nachfolger bereits in den eigenen Reihen.

Die grosse Frage

Das hier ist eine Baustelle: Wer wird der neue Trainer von Lausanne? Eines ist sicher: Es wird weder Markus Neumayr (40) noch Migjen Basha (39) sein. Die beiden haben ihre Rolle als Interimstrainer zwar gut ausgefüllt, doch Sportdirektor Stéphane Henchoz (51) ist auf der Suche nach einem neuen Kandidaten. Derzeit finden Gespräche statt, ohne dass es eine Frist für die Suche nach dem idealen Kandidaten gibt. «Je früher, desto besser. Aber wir werden nichts überstürzen», erklärt der ehemalige Verteidiger von Liverpool.

Gesagt ist gesagt

«Es ist eine enttäuschende Saison. Mit dem 9. Platz in der Super League können wir uns nicht zufrieden geben. Die Conference League? Die liegt weit zurück. Wir müssen es besser machen.» – Stéphane Henchoz zieht Bilanz. Trotz der Erfolge in Europa und der Qualifikation für die Gruppenphase ist der Sportdirektor von den Ergebnissen auf nationaler Ebene sehr enttäuscht. «Man kann das eine nicht vom anderen trennen.»

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Ngonzo, Poaty; Roche, N’Diaye, Lekoueiry; Diakité, Janneh, Ajdini.

Wer fehlt?

Mollet (gesperrt), Abdallah, Bruchez, Beloko, Custodio, Koné und Sigua (alle verletzt), Renovales (U21).

Neben dem Platz

Der Ausschluss der Zuschauer bei diesem letzten Saisonspiel wird in Lausanne als Ungerechtigkeit und als kontraproduktive Kollektivstrafe für Vorfälle empfunden, die sich in Genf ereignet haben. Andererseits wird sich der Ärger darüber schnell verlieren, weil es dieses alles andere als attraktive Spiel gegen die B-Mannschaft von GC betrifft.

Hast du gewusst, dass...

Lausanne holte in dieser Saison im Schnitt 1,14 Punkte pro Spiel – der zweitniedrigste Wert in den letzten fünf Spielzeiten in der Super League (nur 0,61 Punkte waren es in der Saison 2021/22).

Aufgepasst auf

Karlo Letica (29). Wie schlägt sich der kroatische Keeper bei seiner Dernière? Seit der Ankunft vor drei Jahren hat er für Lausanne 122 Pflichtspiele bestritten und spielte 33 Mal zu Null.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:

Letica 4,1 Roche 4,0 Lippo 4,0

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

VAR: Déborah Anex.

Der Gegner

Tritt GC vor der Barrage nun tatsächlich mit einer besseren U21 auf? Hier erscheint das GC-Inside.

38 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

So., YB – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr