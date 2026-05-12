Tim Guillemin Redaktor Sport

Karlo Letica hat für Lausanne-Sport sein Bestes gegeben, aber wer sonst? Wer kann sich in den Spiegel schauen und behaupten, der Aufgabe gewachsen gewesen zu sein? Karim Sow und Morgan Poaty vielleicht, aber das war’s auch schon. Selbst der sonst so zuverlässige Jamie Roche verliert für seine Verhältnisse ungewöhnlich viele Bälle. Ein sehr schwieriges Spiel für die Offensive: Omar Janneh hat ausnahmsweise alles verpasst, während Oscar Renovales und Gaoussou Diakité kaum in Erscheinung treten. Doch die schlechteste Leistung liefert einmal mehr Brandon Soppy, der auf seiner linken Seite völlig überfordert ist.

Hinweis: Renovales bis 57., Custodio bis 71., Janneh bis 71., Mollet bis 71., Diakité bis 85. Minute.

Butler-Oyedeji ab 57. Lekoueiry ab 71., Kana-Biyik ab 71., N'Diaye ab 71., Ajdini ab 85. Minute (alle vier zu kurz für eine Bewertung).

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Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Die zweite Halbzeit von Servette ist deutlich überzeugender als die erste. David Douline findet die Lücke und krönt damit seine insgesamt starke Leistung im Mittelfeld. Der erst 19-jährige Thomas Lopes bereitet das 2:0 für Samuel Mraz vor, der sich immer wieder als spielentscheidend erweist. Kein Genfer verdient eine ungenügende Note, schon gar nicht die Innenverteidigung, die einmal mehr beeindruckt. Marco Burch und Steve Rouiller haben Omar Janneh komplett ausgeschaltet. Lausanne hat in dieser Partie keinen einzigen Torschuss abgegeben! Und schliesslich lässt sich Jeremy Frick nicht aus der Ruhe bringen durch die Ankündigungen des neuen Sportdirektors John Williams, der am Tag vor dem Spiel verkündet hatte, dass Servette einen neuen Stammtorhüter suchen werde.

Hinweis: Stevanovic bis 34. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Mraz bis 74., Srdanovic bis 74., Lopes bis 83., Douline bis 83. Minute.

Guillemenot ab 34. Mazikou ab 74., Mendes ab 74., Miguel ab 83., Ondoua ab 83. Minute (alle vier zu kurz für eine Bewertung).

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