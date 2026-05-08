Lausanne auswärts bei einem Tabellenletzten? Keine gute Idee. Doch es geht beim geretteten Super-Ligisten sowieso bereits um die Personalien im Hinblick auf nächste Saison.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Omar Janneh: Er hat den Wert schon vervierfacht

Gaoussou Diakité: Bleibt der talentierte Malier?

Karlo Letica: Jetzt ist es fix – der Stammgoalie geht

Die News der Woche

Omar Janneh, der Super-Stürmer von Lausanne, ist im Ausland heiss begehrt. Lausanne steht vor der Entscheidung, den 19-jährigen Stürmer zu verkaufen. Erst im Winter kam der Spanier für zwei Millionen Franken von Atlético Madrid. Nun ist er bereits viermal so viel wert. Die Waadtländer könnten versucht sein, das Geld zu nehmen – auch vor dem Hintergrund, dass keine europäischen Wettbewerbe in Aussicht stehen. Ihn zu behalten und nach einer erfolgreichen ganzen Saison zu verkaufen, ist ebenfalls eine Option. Kurz gesagt: Die Entscheidungsträger von Lausanne haben einige Denkaufgaben.

Die grosse Frage

Spielt Gaoussou Diakité weiter für Lausanne? Der malische Offensivspieler war im Oktober bester Spieler der Super League, doch seitdem schwanken seine Leistungen zwischen mittelmässig und unterirdisch. Der von Salzburg ausgeliehene Techniker sammelte seit Mitte Februar keinen Skorerpunkt mehr! Eine solche Dürreperiode war im Herbst noch unvorstellbar. Doch das Talent von Diakité ist nach wie vor aussergewöhnlich.

Gesagt ist gesagt

«Wenn man den Klassenerhalt gesichert und das erste Spiel gewonnen hat, lässt man mental etwas nach. Das ist menschlich… Markus Neumayr und ich waren selbst Profispieler, wir wissen genau, wie das ist.» – Migjen Basha hatte die Niederlage gegen Luzern letzte Woche kommen sehen. Der Co-Interimstrainer von Lausanne hat diese Woche im Training mehrfach darauf hingewiesen: Diese Auswärtspartie in Winterthur darf auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden.

Mögliche Aufstellung

Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Poaty; Roche, Custodio, Lekoueiry; Butler-Oyedeji, Janneh, Ajdini.

Wer fehlt?

Sigua, Beloko, Abdallah, Bruchez, Koné (alle verletzt), Lippo (krank).

Neben dem Platz

Wie im letzten Lausanne-Inside angetönt, steht nun fest, dass Goalie Karlo Letica seinen Vertrag nicht verlängern wird. Hat der FC Basel den kroatischen Torhüter noch im Visier, falls die Verhandlungen um Yann Sommer scheitern sollten? Das ist nicht ausgeschlossen. Derzeit hofft er vor allem darauf, als dritter Torhüter mit Kroatien an der WM teilzunehmen. Sein Nachfolger bei Lausanne steht bereits fest: Melvin Mastil, der derzeit an Nyon ausgeliehen ist. Auch er hofft übrigens darauf, mit Algerien an der WM teilzunehmen.

Hast du gewusst, dass...

... Lausanne nur eines seiner letzten acht Auswärtsspiele bei einem Tabellenletzten gewonnen hat?

Aufgepasst auf

Jamie Roche. Der Mittelfeldspieler hat in den letzten zwei Spielen so oft getroffen wie in 31 Spielen davor. Zweimal nämlich.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Roche 4,1 Letica 4,1 Lippo 4,0

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

VAR: Urs Schnyder.

Der Gegner

Bei Winterthur ist der Goalie auf Rekordkurs. Keiner hat mehr zu tun als Stefanos Kapino. Hier erscheint das Winti-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr

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