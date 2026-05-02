Lausanne startet gut in die Partie, angespornt durch den sehr starken Jamie Roche im Mittelfeld. Auch Nicky Beloko zeigt eine überzeugende Leistung, wird aber zur Halbzeit ausgewechselt. Doch nach der Pause brechen die Lausanner ein, insbesondere Kevin Mouanga und Brandon Soppy in der Abwehr. Vorne sind die drei Stürmer viel zu unauffällig, vor allem der sehr enttäuschende Theo Bair. Was ist nur mit dem grossen kanadischen Mittelstürmer los?
Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten
Andrej Vasovic stellt sein grosses Talent unter Beweis und erzielt zwei wunderschöne Tore. Sein Sturmpartner Oscar Kabwit hat hingegen weniger Glück, während Matteo Di Giusto nur zeitweise seine Klasse aufblitzen lässt. Hervorzuheben ist die gute Leistung von Andrejs Ciganiks auf der linken Seite, der unter anderem eine Vorlage verbuchen kann. Pius Dorn ist hingegen beim Gegentreffer mitschuldig, da er beim Führungstreffer der Lausanner die Deckung vernachlässigt. Er hält aber Alban Ajdini gut in Schach. Eine unzureichende Leistung zeigt hingegen Kevin Spadanuda, der in der ersten Halbzeit eine goldene Chance nach einer perfekten Vorlage von Andrej Vasovic vergibt.
Hinweis: Spadanuda bis 67. Minute.
Villiger ab 67. Minute (zu kurz für eine Bewertung).
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20