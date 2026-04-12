Die Lausanne-Elf von Peter Zeidler hat nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu gewinnen. Dennoch bietet die Endphase der Saison noch spannende Aspekte. Die Tuilière ist zudem Schauplatz von anderen Leckerbissen. Alles dazu im Lausanne-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausanne-Trainer Zeidler: «Hier kann man Grosses erreichen»

Setzt er nun Leihspieler wie Diakité auf die Bank? Klare Tendenz

Lausanne ist Schauplatz von Halbfinals und Final in Youth League War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Lausanne-Sport ist gerettet. Zum ersten Mal seit dem Konkurs im Jahr 2002 (damals hiess der Verein noch Lausanne-Sports mit einem «s» am Ende) wird der Klub vier aufeinanderfolgende Spielzeiten in der ersten Liga bestreiten – angesichts der bisweilen turbulenten Geschichte des grössten Waadtländer Vereins ist das keine Nebensächlichkeit. Der letzte Titelgewinn geht auf das Jahr 1999 zurück, als der Cup gewonnen wurde. «Hier kann man Grosses erreichen. Daran glaube ich, sonst wäre ich nicht hierhergekommen», versichert Peter Zeidler, der nach dem Sieg gegen Winterthur um etwas Wertschätzung für seine Arbeit und die des Vereins bat.

Die grosse Frage

Wird Peter Zeidler sein erfolgreiches 4-3-3-System vom Heimsieg gegen Winterthur beibehalten? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Der Trainer hat vor dem Spiel Ungewissheit aufkommen lassen, um Sion-Trainer Didier Tholot nicht zu viele Hinweise zu geben. «Never change a winning team, nicht wahr? Es ist möglich, dass wir so weitermachen, aber man muss auch berücksichtigen, dass Karim Sow und Olivier Custodio nach ihrer Sperre wieder dabei sind», wendet Zeidler gleich selber ein.

Gesagt ist gesagt

«Ich werde die bestmögliche Mannschaft aufstellen, unter Berücksichtigung der Verletzten.» – Normalerweise würde dieses Zitat von Peter Zeidler eher nebensächlich wirken, doch angesichts eines Saisonendes, bei dem es ausser dem siebten Platz um nichts mehr geht, ist es etwas anders. Der Deutsche könnte auch versucht sein, eine Mannschaft aufzustellen, um Erkenntnisse für die nächste Saison zu sammeln, also ohne die ausgeliehenen Spieler. Doch das wird nicht der Fall sein. Theo Bair (Auxerre) und Gaoussou Diakité (Salzburg) werden also auf dem Platz stehen, wenn ihr Trainer der Meinung ist, dass dies die sportlich beste Wahl für seine Mannschaft ist.

Mögliche Aufstellung

Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Fofana; Roche, Custodio, Beloko; Butler-Oyedeji, Bair, Janneh.

Wer fehlt?

Sigua, Kana-Biyik, Koné, Bruchez, Abdallah (alle verletzt).

Neben dem Platz

Im Stadion Tuilière stehen drei Tage voller Spannung bevor. Die Youth League macht nämlich auf dem Kunstrasenplatz in Lausanne Halt – mit zwei äusserst spannenden Halbfinalspielen am kommenden Freitag: Benfica gegen Brügge und Real Madrid gegen PSG! Der Final findet dann am Montag, 20. April, statt. Die Tribünen werden bei diesen beiden Begegnungen rappelvoll sein.

Hast du gewusst, dass …

… Lausanne die dunkle Bilanz gegen Sion ausgemerzt hat? Lausanne hat zuletzt vier Mal nicht verloren. Davor gab es vier Niederlagen in Serie.

Aufgepasst auf

Karim Sow (22). Der 1,98-Meter-Hüne hat in der Vergangenheit immer wieder das Interesse von Klubs aus dem Ausland geweckt. Nun kehrt er nach zwei Spielen Sperre zurück. Macht er in der Saison-Schlussphase Werbung in eigener Sache?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:

Letica 4,1 Roche 4,1 Fofana 4,0

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Die Sittener setzen alle Hebel in Gang, um das Tourbillon zu füllen. Gibts sogar einen neuen Heimrekord? Hier erscheint das Sion-Inside.

Runde 33

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr

Sa., Thun – Basel, verschoben

So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., YB – Servette, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr