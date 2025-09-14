Zeidler hofft auf bulligen kanadischen Nationalspieler

Darum gehts
- Zeidler äussert sich zu seinem Sène-Ersatz Bair
- Gabriel Sigua trägt in Georgien grosse Verantwortung
- Ärger in Lausanne wegen Diaktié-Überraschung
Die News der Woche
Der Schuss ging nach hinten los. Lausanne ist gar nicht glücklich darüber, dass Top-Spieler Gaoussou Diakité nach dem Rekurs eine noch härtere Strafe auferlegt wurde. Der Malier, nach seinem Platzverweis gegen St. Gallen von der Liga ursprünglich für drei Spiele gesperrt, wird nun für vier pausieren müssen. «Das ist unverständlich. Wir haben Gaoussou eine Geldstrafe auferlegt, er wurde bereits intern bestraft. Aber dass die Liga seine Sperre verschärft, kann ich nicht verstehen», sagt Trainer Peter Zeidler.
Die grosse Frage
Ist der neue Mittelstürmer Theo Bair (26) einsatzbereit? Der Kanadier kam am Donnerstag in Lausanne an und konnte am Nachmittag am Training teilnehmen, nachdem er einen Grossteil der Nacht von Auxerre aus durchgefahren war. Der Nachfolger von Kaly Sène spielte am Dienstag mit Kanada gegen Wales in Swansea (1:0-Sieg) und stand 14 Minuten auf dem Platz. «Ich hoffe, dass er am Sonntag ein paar Minuten spielen kann», antwortet Peter Zeidler.
Gesagt ist gesagt
«Es ist fast seltsam, zwei Wochen lang kein Spiel zu haben, nachdem wir alle drei Tage gespielt haben! Wir beschweren uns nicht darüber und hoffen vor allem, dass wir mit den beiden Auswärtsspielen gegen die Grasshoppers am Sonntag und in Lugano am Mittwoch wieder gut starten können. Wir brauchen Punkte in der Meisterschaft.» Gesagt von Olivier Custodio, dem Captain.
Mögliche Aufstellung
Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; Roche, Custodio, Sigua, Lekoueiry; Ajdini, Butler-Oyedeji.
Wer fehlt?
Custodio, Beloko (fraglich wegen kleiner Muskelverletzungen), Diakité (gesperrt).
Neben dem Platz
Lausanne empfing während der Nati-Pause mehrere Weltmeister zu einem Benefizspiel. Die Legende Cafu, aber auch Cristian Zaccardo, Adil Rami und Robert Pirès waren auf der Tuilière zu Gast. Verschiedene Komiker, Schauspieler und Sänger sorgten für den Rahmen. Eine Veranstaltung, die wiederholt werden könnte.
Hast du gewusst, dass ...
... Olivier Custodio beim letzten Spiel (1:2 gegen St. Gallen) eine Durststrecke beendete? Er blieb zuvor 79 Ligaspiele ohne Treffer. Seit 2021 und mitten in der Corona-Zeit.
Aufgepasst auf
Basel-Leihgabe Gabriel Sigua. Er war als Captain der georgischen U21-Nati unterwegs und erzielte beim 1:1 gegen Nordirland das Tor. Nun könnte er bei Lausanne in der Startelf stehen.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 5 Runden (eine davon noch ausstehend):
- Lekoueiry 4,3
- Letica, Roche 4,0 (beide 4 Bewertungen)
- Butler-Oyedeji 4,0 (2)
Hier gehts zu allen Lausanner Noten.
Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!
Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Der Schiedsrichter
Luca Cibelli.
Der Gegner
«Ich kenne nur Bibi Blocksberg.» – GC-Trainer Scheiblehner reagiert keck auf ein Transfergerücht. Hier gehts zum GC-Inside.
Spieltag
Sa., Thun – Basel, 18 Uhr
Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr
So., Winterthur – Sion, 14 Uhr
So., GC – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Luzern – YB, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
-1
10
5
5
1
8
5
5
1
8
7
4
4
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
5
-6
3
11
5
-6
2
12
5
-8
2