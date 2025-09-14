Zeidler hofft auf bulligen kanadischen Nationalspieler

Lausanne trifft am Sonntag auswärts auf GC (16.30 Uhr). Mehrere Spieler waren während der Nati-Pause im Fokus. Sind sie mit von der Partie? Das Lausanne-Inside.

1/2 Die Nummer 9 von Kanada, Theo Bair (r.), spielt neu für Lausanne. Foto: Getty Images

Darum gehts Zeidler äussert sich zu seinem Sène-Ersatz Bair

Gabriel Sigua trägt in Georgien grosse Verantwortung

Ärger in Lausanne wegen Diaktié-Überraschung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Der Schuss ging nach hinten los. Lausanne ist gar nicht glücklich darüber, dass Top-Spieler Gaoussou Diakité nach dem Rekurs eine noch härtere Strafe auferlegt wurde. Der Malier, nach seinem Platzverweis gegen St. Gallen von der Liga ursprünglich für drei Spiele gesperrt, wird nun für vier pausieren müssen. «Das ist unverständlich. Wir haben Gaoussou eine Geldstrafe auferlegt, er wurde bereits intern bestraft. Aber dass die Liga seine Sperre verschärft, kann ich nicht verstehen», sagt Trainer Peter Zeidler.

Die grosse Frage

Ist der neue Mittelstürmer Theo Bair (26) einsatzbereit? Der Kanadier kam am Donnerstag in Lausanne an und konnte am Nachmittag am Training teilnehmen, nachdem er einen Grossteil der Nacht von Auxerre aus durchgefahren war. Der Nachfolger von Kaly Sène spielte am Dienstag mit Kanada gegen Wales in Swansea (1:0-Sieg) und stand 14 Minuten auf dem Platz. «Ich hoffe, dass er am Sonntag ein paar Minuten spielen kann», antwortet Peter Zeidler.

Gesagt ist gesagt

«Es ist fast seltsam, zwei Wochen lang kein Spiel zu haben, nachdem wir alle drei Tage gespielt haben! Wir beschweren uns nicht darüber und hoffen vor allem, dass wir mit den beiden Auswärtsspielen gegen die Grasshoppers am Sonntag und in Lugano am Mittwoch wieder gut starten können. Wir brauchen Punkte in der Meisterschaft.» Gesagt von Olivier Custodio, dem Captain.

Mögliche Aufstellung

Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; Roche, Custodio, Sigua, Lekoueiry; Ajdini, Butler-Oyedeji.

Wer fehlt?

Custodio, Beloko (fraglich wegen kleiner Muskelverletzungen), Diakité (gesperrt).

Neben dem Platz

Lausanne empfing während der Nati-Pause mehrere Weltmeister zu einem Benefizspiel. Die Legende Cafu, aber auch Cristian Zaccardo, Adil Rami und Robert Pirès waren auf der Tuilière zu Gast. Verschiedene Komiker, Schauspieler und Sänger sorgten für den Rahmen. Eine Veranstaltung, die wiederholt werden könnte.

Hast du gewusst, dass ...

... Olivier Custodio beim letzten Spiel (1:2 gegen St. Gallen) eine Durststrecke beendete? Er blieb zuvor 79 Ligaspiele ohne Treffer. Seit 2021 und mitten in der Corona-Zeit.

Aufgepasst auf

Basel-Leihgabe Gabriel Sigua. Er war als Captain der georgischen U21-Nati unterwegs und erzielte beim 1:1 gegen Nordirland das Tor. Nun könnte er bei Lausanne in der Startelf stehen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 5 Runden (eine davon noch ausstehend):

Lekoueiry 4,3 Letica, Roche 4,0 (beide 4 Bewertungen) Butler-Oyedeji 4,0 (2)

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

«Ich kenne nur Bibi Blocksberg.» – GC-Trainer Scheiblehner reagiert keck auf ein Transfergerücht. Hier gehts zum GC-Inside.

6 Spieltag

Sa., Thun – Basel, 18 Uhr

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Sion, 14 Uhr

So., GC – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Luzern – YB, 16.30 Uhr