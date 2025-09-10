Schöne neue Fussball-Welt. Als Fan findest du neu zu jedem Klub eine eigene Seite – und kannst deinem Team auch folgen. Foto: Blick

Die neue Saison ist bereits voll im Gang. Zeit für dich, das Maximum herauszuholen. Folge jetzt deinem Lieblingsklub – und profitiere gleich mehrfach. Denn so kannst du nicht nur die tollen Vorteile der «Follow My Team»-Funktion nutzen, sondern du hast auch die Chancen auf tolle Preise.

Blick verlost unter allen Followern der Super-League-Klubs ein iPhone 16 mit 128 GB Speicherplatz. Ausserdem gibts drei Jahresabos und fünf 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Folge mit einem der folgenden Links direkt auf die Seite deines Lieblingsklubs (FC Basel, GC, Lausanne, FC Lugano, FC Luzern, Servette, FC Sion, FC St. Gallen, FC Thun, FC Winterthur, YB, FC Zürich). Dort gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus neben dem Namen klickst.

Alternativ kannst du auch auf die Super-League-Seite gehen. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Die Preise werden unter allen Userinnen und Usern verlost, die bis zum 28. August einem Team der Super League folgen.

1/11 So aktivierst du die «Follow my Team»-Funktion: Klicke auf der Seite deines gewünschten Klubs auf das Plus neben dem Logo.

Followen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist am 30. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits einem Team folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Die Vorteile von «Follow My Team»

Und was bringt dir die neue «Follow My Team»-Funktion? Sie bringt dich näher an dein Super-League-Team als je zuvor. Storys, Videos, Statistiken – du verpasst garantiert nichts mehr.

Als Fan gerätst du auf der App, mit dem Mobile oder auch auf dem Desktop via Sportseite mit einem Klick auf deine Team-Seite. Dort findest du alle Artikel und Videos zu deinem Team, hast dank der Übersicht über die nächsten Spiele den Kalender immer im Griff und behältst mit der aktuellen Tabelle den Überblick. Das Suchen und Scrollen nach deinen Klub-Inhalten gehört damit der Vergangenheit an.

Mit dem Feature erhältst du als User der App automatisch Pushs, sobald bei deinem Lieblingsteam etwas passiert. So bleibst du garantiert immer auf dem Laufenden. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App . Diese kannst du so einstellen, dass das Resultat deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys erscheint.

Folge mehreren Klubs

Du willst auch wissen, was bei den Rivalen läuft oder kannst dich nicht zwischen Klubs entscheiden? Kein Problem! Die neue Funktionalität bietet dir die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen. Füge sie einfach wie oben beschrieben hinzu. In deiner persönlichen Übersicht werden dann alle von dir ausgewählten Favoriten angezeigt.

Blick wird so umso mehr zu deiner Anlaufstelle Nummer eins im Fussball. Mit Geschichten hautnah an den Protagonisten, mit Analysen, Spielernoten, Highlight-Videos und vielem mehr.

Übrigens: Nicht nur aktuell die Super League wird Teil der neuen «Follow-My-Team»-Welt sein. Bald wird es für dich auch möglich sein, den internationalen Topklubs oder den Männer-Nationalteams zu folgen. Und die nächsten Sportarten warten schon!