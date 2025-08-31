1/7 Alessandro Vogt führt St. Gallen mit einem Doppelpack zum Sieg. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Im Gegensatz zu Vogt auf der anderen Seite hat Gaoussou Diakité seinem Team nur geschadet, indem er kurz vor der Pause eine dumme rote Karte kassierte. Bereits früh im Spiel kommt er nur knapp um einen Platzverweis herum, als er Gaal schon ein erstes Mal anfasste. Eventuell rettete ihn die Tatsache, dass die Szene im auf den TV-Bildern nur von weit weg zu sehen ist, vor einem noch früheren Spielausschluss. Des Weiteren bekommen die Verteidiger Okoh, Sow und Soppy eine Ungenügende, weil die Lausanne-Abwehr zu viel zulässt. Die eingewechselte Basel-Leigabe Sigua hat beim Stand von 1:1 die Führung auf dem Fuss, vergibt aber kläglich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Gaoussou Diakité bis 44. Minute (rote Karte). Morgan Poaty bis 46., Beyatt Lekoueiry bis 46. Nathan Butler-Oyedeji bis 60., Kevin Mouanga bis 68., Brandon Soppy bis 76. Minute.

Sekou Fofna ab 46., Gabriel Sigua ab 46. Alban Ajdini ab 60. Minute. Hamza Abdallah ab 68., Enzo Kana-Biyik ab 76. Minute (alle zu Kurz für eine Bewertung)

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Youngster Alessandro Vogt überragt mit seinem Doppelpack alle. Aber auch Captain Lukas Görtler, der im Mittelfeld wie gewohnt vorangeht und Gaal, der in der Dreierkette überzeugt und zudem Diakités Rote Karte herausholt, bekommen eine 5. Zigi lässt beim Gegentor nach vorne abprallen, hält den Sieg mit einer starken Parade gegen Roche aber auch einmal fest – gibt in der Endabrechnung eine 4. Negativ auffallen tut einzig Aliou Baldé der gegen seinen Ex-Klub einen Penalty verschiesst. Zudem löst er eine Rudelbildung aus, weil er die Fairplay-Regel missachtet, als er nach einer Muskelverletzung bei Morgan Poaty einfach weiterspielt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Aliou Baldé bis 70., Alessandro Vogt bis 76., Lukas Görtler bis 87. Minute.

Christian Witzig ab 70., Shkelqim Vladi ab 76., Mihailo Stevanovic ab 87. Minute.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.