Im Servette-Tor sind sie Konkurrenten, doch Jérémy Frick betont nach der Verletzung von Joël Mall einmal mehr, wie gut sich die beiden Torhüter verstehen. «Ich habe Jo sofort geschrieben», sagt Frick. Hier kommt das Servette-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das sagt Frick zur Goaliesituation mit Mall

Trainer Gourvennec spricht über den Saison-Endspurt

Kampf um WM: Für Dylan Bronn wirds sehr eng War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Jérémy Frick (33) steht nach der schwereren Verletzung von Joël Mall (drei gebrochene Rippen) wieder im Tor von Servette. «Ich habe Jo sofort geschrieben, wir haben ein sehr gutes Verhältnis», verrät der Genfer, der mittlerweile 300 Spiele für Servette bestritten hat (als 9. Spieler in der Vereinsgeschichte). «Das letzte Mal hat er wegen einer Verletzung meinen Platz eingenommen. Jetzt bin ich an der Reihe. Das ist sicher eine besondere Situation. Vielleicht wäre das in einem anderen Kontext ein Problem, aber er und ich verstehen uns sehr gut», versichert das Goalie-Urgestein der Grenats.

Die grosse Frage

Servette kann nun endlich zu Hause gewinnen (drei Mal in Folge), muss aber noch einen grossen Coup auswärts landen, um die Fortschritte auf dem Platz zu untermauern. Bereits diesen Sonntag in Bern? Jocelyn Gourvennec glaubt daran. «Ich denke, wir werden ein ähnliches Spiel wie in Basel (1:3-Niederlage) erleben. Da kann man uns vorwerfen, nicht effizient genug gewesen zu sein. Wir wissen, dass wir in Bern ebenfalls solche Situationen haben werden. Es ist eine sehr gute Mannschaft, und wenn wir im Angriff nicht effizient sind, setzen wir uns der Gefahr aus, denn sie verfügen über viel Offensivtalent. Wir müssen also zeigen, dass wir uns seit dem Spiel in Basel weiterentwickelt haben und im Angriff stärker sind.»

Gesagt ist gesagt

«Unser Saisonstart im nächsten Jahr wird eine Fortsetzung unseres Saisonendes und unserer Fortschritte sein.» – Jocelyn Gourvennec wird die Saison trotz des bereits gesicherten Klassenerhalts nicht auf die leichte Schulter nehmen. Servette strebt den siebten Platz an und wird alles dafür tun, um ihn zu erreichen.

Mögliche Aufstellung

Frick; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Cognat, Douline; Lopes, Stevanovic, Kadile; Ayé.

Wer fehlt?

Bronn, Mall, Severin, Allix und Vincent (alle verletzt).

Neben dem Platz

Fährt Dylan Bronn zur WM? Möglich, aber nicht sicher. Der 30-jährige tunesische Nationalspieler ist seit Februar verletzt und hat noch immer nicht wieder gespielt – und die Zeit drängt. «Wir werden daran arbeiten, dass er noch vor Saisonende wieder spielen kann. Der Spielraum ist gering. Damit er für die Nationalmannschaft in Frage kommt, muss er wieder spielen. Wir liegen im Zeitplan, aber wir müssen abwarten, wie sich die Situation im Laufe seiner Genesung entwickelt», verrät Gourvennec.

Hast du gewusst, dass...

... Servette nach Basel das Team ist, dass die meisten Spiele gegen YB gewinnt? Es sind ein Drittel aller Spiele.

Aufgepasst auf

Junior Kadile (23) hat seine beeindruckende Skorer-Quote bei den Grenats in den letzten Spielen fortgesetzt. Er steht nun bei fünf Toren und vier Assists in sieben Spielen. Eine beeindruckende Marke.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:

Kadile 4,7 Srdanovic 4,3 Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Die Aargauer Behörden nehmen den YB-Präsidenten Marcel Brülhart beim Worzt – werden die Täter der Ausschreitungen des letzten Jahres nun gefunden? Hier erscheint das YB-Inside.

33 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr

Sa., Thun – Basel, verschoben

So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., YB – Servette, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr



