Der FCZ empfängt Comenencia nach seinem historischen WM-Erfolg zurück. Ausserdem weckt Youngster Tsawa Begehrlichkeiten. Hier kommt das FCZ-Inside zur 14. Runde.

Cheveyo Tsawa soll das Interesse von Brügge geweckt haben.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die News der Woche

Der belgische Top-Klub Brügge soll seine Fühler nach FCZ-Juwel Cheveyo Tsawa (18) ausgestreckt haben. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri habe es bereits Kontakt zwischen Spieler und Klub gegeben.

Für Interimstrainer Dennis Hediger (39) keine Überraschung. «Er ist ein sehr interessanter Spieler. Er ist jung und wir können uns schon jetzt absolut auf ihn verlassen. Ein Musterprofi. Das sehen andere Klubs natürlich auch», so Hediger an der Pressekonferenz vor dem Sion-Spiel. Das Interesse störe ihn aber nicht. Im Gegenteil: «Es ist grundsätzlich etwas Positives, denn es ist ein Top-Klub, der ihn möglicherweise auf dem Radar hat. Und wenn der FCZ Spieler ins Ausland verkaufen kann, ist das für den Klub und alle Spieler der Akademie etwas Positives.»

Führt Hediger spezielle Gespräche, wenn es Gerüchte um einen jungen Spieler gibt? «Nein. Cheveyo kann das super handeln. Er wäre der Letzte, der abheben würde.»

Die grosse Frage

Ist WM-Held Livano Comenencia (21) nach der Mega-Party fit für den Sonntag? Mit seinem Heimatland Curaçao qualifizierte er sich unter der Woche zum ersten Mal überhaupt für eine WM. Die Karibikinsel mit 156'000 Einwohnern ist das kleinste Land, welches sich je für eine WM qualifiziert hat.

«Sie hatten einen Staatsempfang und haben mit dem ganzen Land gefeiert», erzählt Hediger. Darum kehrte Comenencia erst am späteren Freitagnachmittag nach Zürich zurück. «Wir werden sehen, wie gut er den Flug vertragen hat. Doch er ist ein sehr wertvoller Spieler, der viel mitbringt. Für uns ist eigentlich klar, dass er am Sonntag mit dabei ist.»

Übrigens fieberte die gesamte FCZ-Mannschaft mit ihrem Teamkollegen und dem Inselstaat mit. «Wir haben die Highlights in der Kabine abgespielt, damit alle Spieler auf dem neuesten Stand sind. Wir haben uns sehr gefreut.»

Comenencia stand beim entscheidenden 0:0 gegen Jamaika 90 Minuten auf dem Platz.

Gesagt ist gesagt

«Ich bin sehr dankbar, dass ich das Vertrauen vom Präsidenten und vom Verwaltungsrat bekommen habe. Ich denke, sie haben gesehen, wie die Dynamik innerhalb des Teams und des Staffs ist. Ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Zeit nun erhalten habe», sagt Dennis Hediger darüber, dass er den FCZ sicher bis Ende Jahr trainieren darf.

Mögliche Aufstellung

Brecher; Comenencia, Kamberi, Gomez, Ligue; Krasniqi, Tsawa, Palacio; Zuber, Kény, Phaeton.

Wer fehlt?

Rodic (gesperrt).

Neben dem Platz

Unter der Woche gabs News aus der Chef-Etage des FCZ. Der Schweizer Multi-Millionär Claudio Cisullo (61) wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Was hinter Canepas Coup steckt, erfährst du hier.

Hast du gewusst, dass …

… der FCZ zuletzt drei Spiele in Serie gegen Sion verloren hat. Darunter auch das erste Duell in dieser Saison, als man in den zehn letzten Minuten ein 2:0 verspielte und mit 2:3 unterlag.

Aufgepasst auf …

… Jahnoah Markelo (22). Der FCZ-Offensivspieler erzielte im letzten Spiel gegen Luzern (3:2) ein Tor und bereitete ein weiteres vor. So verbuchte er gegen den FCL mehr Torbeteiligungen als in der gesamten Saison zuvor. Ob das die Initialzündung ist?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

1. Tsawa, Brecher 4,1

2. Phaëton 4,0

3. Vujevic, Sauter, Reichmuth 4,0 (nur wenige Bewertungen)

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Nach vier sieglosen Heimspielen gewann Sion Ende Oktober endlich wieder im Tourbillon. Jetzt soll der zweite Sieg auf heimischem Terrain folgen. Hier erscheint das Sion-Inside.

14 Runde

Sa., Luzern – Servette, 18 Uhr

Sa., YB – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Sion – FCZ, 14 Uhr

So., GC – Basel, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne, 16.30 Uhr