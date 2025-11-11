DE
FR
Abonnieren
Neues Leservideo zeigt Basels Nicht-Tor gegen Lugano
0:34
War der Ball drin?Neues Leservideo zeigt Basels Nicht-Tor gegen Lugano

Debatte nach Szene in Basel
Weshalb wir in der Schweiz keine Torlinien-Technik haben

Nach der umstrittenen Szene im Spiel Basel gegen Lugano entfacht die Diskussion um die Torlinientechnik in der Super League. Der SFV bleibt bei seiner Bewertung, während eine Blick-Umfrage eine klare Mehrheit für die Einführung zeigt.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Tor-Klau? Auf diesem Fan-Foto scheint der Ball eindeutig die Linie vollständig überschritten zu haben.
Foto: Screenshot X
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Auch zwei Tage nach dem Spiel Basel gegen Lugano (0:1) spricht die Fussballschweiz über das vermeintliche Tor von FCB-Stürmer Moritz Broschinski (25). War der Ball hinter der Linie oder nicht? Ein Blick-Leservideo liefert inzwischen zusätzlichen Diskussionsstoff.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Für den Schweizerischen Fussballverband (SFV) ist die Sache allerdings klar. Er bestätigt auf Blick-Anfrage, die am Montag kommunizierte Einschätzung. «Auf den verfügbaren Bildern kann der VAR nicht abschliessend erkennen oder belegen, dass der Ball hinter der Torlinie war», so der Verband.

Trotzdem: Die Szene aus dem St. Jakob-Park entfacht einmal mehr die Diskussion, ob auch in der Super League endlich eine Torlinientechnik nötig wäre. Für die Blick-Leserinnen und -Leser ist die Antwort eindeutig: Gemäss einer Umfrage sprechen sich über dreiviertel der Teilnehmenden dafür aus. Zuständig für eine mögliche Einführung wäre jedoch nicht der SFV, sondern die Swiss Football League (SFL) als Organisatorin des Profibetriebs.

Mehr zu Basel-Lugano
Neues Leservideo zeigt Basels Nicht-Tor gegen Lugano
0:34
War der Ball drin?
Neues Leservideo zeigt Basels Nicht-Tor gegen Lugano
Die FCB-Niederlage gegen Lugano im Schnell-Rückblick
0:57
Bitteres 0:1 im Joggeli
Die FCB-Niederlage gegen Lugano im Schnell-Rückblick
Nach Basels Nicht-Tor: Braucht die Super League die Torlinientechnologie?
Mit Video
Nach Basels Nicht-Goal
Brauchts die Torlinien-Technologie in der Super League?
Wurde dem FC Basel gegen Lugano ein Tor geklaut?
Mit Video
Neues Foto aufgetaucht
Wurde dem FC Basel gegen Lugano ein Tor geklaut?

Unter den Klubs kein Thema

Bisher verzichtete die Liga aus Kostengründen auf die Anschaffung – ähnlich wie einst bei der kalibrierten Abseitslinie, die 2023 eingeführt wurde. Wie teuer die Torlinientechnik wäre, sei schwer zu beziffern. Die SFL geht aber davon aus, dass allein der Betrieb, der aktuell aufgrund fehlender Infrastruktur noch nicht in allen Stadien möglich wäre, mindestens 1 Million Franken pro Saison kosten würde. Dabei sind die Installation und weitere Kosten für Kameras nicht eingerechnet. Viel Geld für die Liga.

Da überrascht es weniger, dass unter den Klubs die Einführung bislang kein Thema gewesen sein soll. Ob sich nach der umstrittenen Szene in Basel etwas daran ändert?

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League