Wurde der FCB eines Tores beraubt? Die Szene gegen den FC Lugano sorgt für heisse Diskussionen. Unter anderem wirft sie die Frage auf: Brauchts die Torlinientechnologie in der Super League?

Tor oder nicht? Diese Szene beim Spiel zwischen Basel und Lugano sorgt für Aufregung.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nachdem Xherdan Shaqiri seinen Penalty gegen den FC Lugano nicht im Tor unterbringen konnte, scheitert FCB-Stürmer Moritz Broschinski an Verteidiger Mattia Zanotti auf der Linie – oder etwa dahinter? Ein Leserfoto lässt den Verdacht aufkommen, dass der Ball hinter der Linie war.

Mithilfe der Torlinientechnologie hätte man wohl Klarheit: Überquert der Ball die Linie, vibriert die Uhr des Schiedsrichters. Da die Anschaffung mit hohen Kosten verbunden ist, verzichtet die Swiss Football League (SFL) bisher darauf. Der Fall in Basel wirft diese Frage nun wieder auf: Braucht es auch hierzulande, wie in vielen anderen europäischen Ligen, die Torlinientechnologie? Stimme jetzt ab und teile deine Meinung in den Kommentaren mit!

