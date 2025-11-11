DE
Neues Leservideo zeigt Basels Nicht-Tor gegen Lugano
0:34
War der Ball drin?Neues Leservideo zeigt Basels Nicht-Tor gegen Lugano

Nach Basels Nicht-Tor: Braucht die Super League die Torlinientechnologie?

Wurde der FCB eines Tores beraubt? Die Szene gegen den FC Lugano sorgt für heisse Diskussionen. Unter anderem wirft sie die Frage auf: Brauchts die Torlinientechnologie in der Super League?
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Tor oder nicht? Diese Szene beim Spiel zwischen Basel und Lugano sorgt für Aufregung.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Nachdem Xherdan Shaqiri seinen Penalty gegen den FC Lugano nicht im Tor unterbringen konnte, scheitert FCB-Stürmer Moritz Broschinski an Verteidiger Mattia Zanotti auf der Linie – oder etwa dahinter? Ein Leserfoto lässt den Verdacht aufkommen, dass der Ball hinter der Linie war.

Mithilfe der Torlinientechnologie hätte man wohl Klarheit: Überquert der Ball die Linie, vibriert die Uhr des Schiedsrichters. Da die Anschaffung mit hohen Kosten verbunden ist, verzichtet die Swiss Football League (SFL) bisher darauf. Der Fall in Basel wirft diese Frage nun wieder auf: Braucht es auch hierzulande, wie in vielen anderen europäischen Ligen, die Torlinientechnologie? Stimme jetzt ab und teile deine Meinung in den Kommentaren mit!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
