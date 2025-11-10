DE
FR
Abonnieren
Shaqiri versemmelt Penalty – dann bricht das Chaos aus
3:59
Im Heimspiel gegen Lugano:Shaqiri versemmelt Penalty – dann bricht das Chaos aus

Neues Foto aufgetaucht
Wurde dem FC Basel gegen Lugano ein Tor geklaut?

Auf einem Fan-Foto sieht es so aus, als hätte FCB-Stürmer Moritz Broschinski gegen Lugano die Führung erzielt. Warum es in der Super League keine Torlinientechnologie gibt. Und was Schiri-Boss Daniel Wermelinger sagt.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Tor-Klau? Auf diesem Fan-Foto ist der Ball klar hinter der Linie.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

  • Mögliches Tor für FCB gegen Lugano nicht gegeben, Diskussion entfacht
  • Fan-Foto zeigt Ball möglicherweise hinter der Torlinie, VAR konnte nicht entscheiden
  • Torlinientechnik könnte Abhilfe schaffen, SFL verzichtet bisher aus Kostengründen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Stefan Kreis und Tobias Wedermann

Moritz Broschinski (25) hat in dieser Saison mehr Liga-Tore für den VfL Bochum erzielt als für den FCB. Noch immer wartet der vielleicht grösste Fehltransfer des Sommers auf seinen ersten Super-League-Treffer. So nah wie am Sonntag war er noch nie. Lugano-Verteidiger Mattia Zanotti aber putzt Broschinskis Abschluss aus fünf Metern in extremis noch weg. Zu reden gibt die Szene nach dem Abpfiff nicht. Weil auf den TV-Bildern nicht zu erkennen ist, dass der Ball die Linie überschritten haben könnte.

Am Sonntagabend aber taucht ein Fan-Foto aus einer anderen Perspektive auf. Und es birgt Zündstoff. Auf dem Bild scheint der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie zu sein. Tor-Klau im Joggeli? Hätte der Treffer gezählt, der FCB wäre mit einer Führung in die Pause gegangen – und hätte sich diese vielleicht nicht mehr nehmen lassen. 

Neues Futter für Torlinientechnik-Diskussion?

Auf Blick-Anfrage lässt Schiri-Boss Daniel Wermelinger (54) ausrichten, dass der VAR nicht anders habe entscheiden können. «Die Kamera ‹16er hoch› war jene, die für die Beurteilung der Situation benutzt wird. Eine ‹Reverse›-Kamera, also von der Gegenseite, steht nicht zur Verfügung. Auf jenen Bildern, die zur Verfügung stehen, kann vom VAR nicht abschliessend erkannt, respektive vor allem belegt werden, dass der Ball hinter der Torlinie war.»

Mehr zu Basel vs. Lugano
Die FCB-Niederlage gegen Lugano im Schnell-Rückblick
0:57
Bitteres 0:1 im Joggeli
Die FCB-Niederlage gegen Lugano im Schnell-Rückblick
Shaqiri versemmelt Penalty – dann bricht das Chaos aus
3:59
Im Heimspiel gegen Lugano
Shaqiri versemmelt Penalty – dann bricht das Chaos aus
Lugano-Goalie Saipi stopft Kritikern den Mund
Mit Video
«War keine einfache Zeit»
Lugano-Goalie Saipi stopft Kritikern den Mund

Eine Torlinientechnik würde diesem Problem Abhilfe schaffen. Weil diese aber mit Kosten verbunden ist, verzichtet die Swiss Football League (SFL) bislang auf eine Anschaffung. Nicht ausgeschlossen, dass sich das in Zukunft ändern wird. Zumal diverse Klubs dieser Idee nicht abgeneigt wären, angesichts solcher Szenen.

Sicher auch beim FCB, der das Spiel gegen Lugano mit Torlinientechnik hätte gewinnen und bis auf sechs Punkte an Thun hätte heranrücken können. Auf Blick-Anfrage wollen sich die Bebbi nicht zum möglichen Tor-Klau äussern. Auch weil man vermutlich weiss, dass das Fan-Foto mit Vorsicht zu geniessen ist. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel