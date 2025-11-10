Wurde dem FC Basel gegen Lugano ein Tor geklaut?

Auf einem Fan-Foto sieht es so aus, als hätte FCB-Stürmer Moritz Broschinski gegen Lugano die Führung erzielt. Warum es in der Super League keine Torlinientechnologie gibt. Und was Schiri-Boss Daniel Wermelinger sagt.

1/5 Tor-Klau? Auf diesem Fan-Foto ist der Ball klar hinter der Linie. Foto: Screenshot X

Darum gehts Mögliches Tor für FCB gegen Lugano nicht gegeben, Diskussion entfacht

Fan-Foto zeigt Ball möglicherweise hinter der Torlinie, VAR konnte nicht entscheiden

Torlinientechnik könnte Abhilfe schaffen, SFL verzichtet bisher aus Kostengründen

Moritz Broschinski (25) hat in dieser Saison mehr Liga-Tore für den VfL Bochum erzielt als für den FCB. Noch immer wartet der vielleicht grösste Fehltransfer des Sommers auf seinen ersten Super-League-Treffer. So nah wie am Sonntag war er noch nie. Lugano-Verteidiger Mattia Zanotti aber putzt Broschinskis Abschluss aus fünf Metern in extremis noch weg. Zu reden gibt die Szene nach dem Abpfiff nicht. Weil auf den TV-Bildern nicht zu erkennen ist, dass der Ball die Linie überschritten haben könnte.

Am Sonntagabend aber taucht ein Fan-Foto aus einer anderen Perspektive auf. Und es birgt Zündstoff. Auf dem Bild scheint der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie zu sein. Tor-Klau im Joggeli? Hätte der Treffer gezählt, der FCB wäre mit einer Führung in die Pause gegangen – und hätte sich diese vielleicht nicht mehr nehmen lassen.

Neues Futter für Torlinientechnik-Diskussion?

Auf Blick-Anfrage lässt Schiri-Boss Daniel Wermelinger (54) ausrichten, dass der VAR nicht anders habe entscheiden können. «Die Kamera ‹16er hoch› war jene, die für die Beurteilung der Situation benutzt wird. Eine ‹Reverse›-Kamera, also von der Gegenseite, steht nicht zur Verfügung. Auf jenen Bildern, die zur Verfügung stehen, kann vom VAR nicht abschliessend erkannt, respektive vor allem belegt werden, dass der Ball hinter der Torlinie war.»

Eine Torlinientechnik würde diesem Problem Abhilfe schaffen. Weil diese aber mit Kosten verbunden ist, verzichtet die Swiss Football League (SFL) bislang auf eine Anschaffung. Nicht ausgeschlossen, dass sich das in Zukunft ändern wird. Zumal diverse Klubs dieser Idee nicht abgeneigt wären, angesichts solcher Szenen.

Sicher auch beim FCB, der das Spiel gegen Lugano mit Torlinientechnik hätte gewinnen und bis auf sechs Punkte an Thun hätte heranrücken können. Auf Blick-Anfrage wollen sich die Bebbi nicht zum möglichen Tor-Klau äussern. Auch weil man vermutlich weiss, dass das Fan-Foto mit Vorsicht zu geniessen ist.