Super League: Highlights der Partie FC Basel – FC Lugano (0:1)
Highlights im Video
Shaqiri versemmelt Penalty – dann bricht das Chaos aus
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC Lugano (0:1).
Publiziert: 00:00 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 13. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:01
GC-Sieg im Kellerduell
Muci trifft in der Nachspielzeit mitten ins Winti-Herz
3:09
Luzern verspielt 2:0-Führung
Abe-Rot lässt die Partie zu Gunsten der Zürcher kippen
3:10
Bereits 10. Thuner Saisonsieg
Traumhafter Bertone-Freistoss bringt den nächsten Dreier
3:47
Xamax – Yverdon 2:2
Marchesano mit Kopf-Tor – doch war der Ball wirklich drin?
