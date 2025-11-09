DE
Bereits 10. Thuner Saisonsieg
Traumhafter Bertone-Freistoss bringt den nächsten Dreier

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette Genf – FC Thun (0:1).
Publiziert: vor 34 Minuten
Die Highlights des 13. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
