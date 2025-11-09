DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Highlights der Partie Zürich – Luzern (3:2)
Luzern verspielt 2:0-Führung
Abe-Rot lässt die Partie zu Gunsten der Zürcher kippen
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – FC Luzern (3:2).
Publiziert: vor 34 Minuten
Die Highlights des 13. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:47
Xamax – Yverdon 2:2
Marchesano mit Kopf-Tor – doch war der Ball wirklich drin?
