DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Guter Torriecher – Sion-Berdayes trifft mit der Nase

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lausanne – Sion (2:2).
Publiziert: 00:04 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 13. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen