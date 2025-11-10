Die FCB-Niederlage gegen Lugano im Schnell-Rückblick

Der FC Basel unterliegt im Rahmen der 13. Runde der Super League zuhause Lugano mit 0:1. Als nächstes geht es für den FCB auswärts gegen GC.

