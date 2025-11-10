Lugano-Goalie Saipi stopft Kritikern den Mund

Vor rund zwei Monaten wird Lugano-Goalie Amir Saipi rasiert, nun steht er wieder zwischen den Pfosten. Und er platzt nach dem 1:0-Sieg im Joggeli fast vor Genugtuung.

1/5 Saipi hält den Ball und den Sieg gegen Basel fest. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Amir Saipi (25) und Xherdan Shaqiri (34) kennen und mögen sich. So viel wird schon vor dem Anpfiff klar. Wie zwei alte Kindergartenkumpel witzeln die beiden beim Einlaufen herum. Nach dem Spiel aber dürfte dem Basler Zauberfuss das Lachen vergangen sein.

1:58 Luganos Penalty-Held Saipi: «Wenn man so ausgepfiffen wird, dann …»

Weil Saipi Shaqs Penalty hält, stehen die Bebbi am Ende mit abgesägten Hosen da. «Ich wusste, dass er meistens rechts schiesst, aber ich bin trotzdem nach links gesprungen. Es war 50/50», verrät Saipi. Nur Sekunden später entschärft er auch noch den Nachschuss von Kevin Rüegg und wird zum entscheidenden Faktor beim Auswärtssieg der Luganesi.

Noch Ende August wird Saipi von Coach Mattia Croci-Torti rasiert, nun wird der kosovarische Nationalgoalie plötzlich wieder gebraucht. «Er hat in den letzten sechs Wochen wie ein Verrückter trainiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch seine Körpersprache war top. Dass er einen guten Humor hat, kommt noch dazu», so Croci-Torti.

Saipi wird zur Reizfigur

Sieht die Mehrheit der fast 28'000 Fans im Joggeli wohl anders. Saipi wird zur Reizfigur und bei fast jedem Ballkontakt ausgepfiffen, weil er sich jeweils aufreizend viel Zeit beim Abstoss nimmt. Darauf angesprochen, dass die Basler Zeitspiel moniert hätten, antwortet Saipi: «Wenn sie in derselben Situation gewesen wären, hätten sie das auch gemacht.» Und auf die Pfiffe angesprochen, sagt Saipi: «Wenn man die ganze Zeit ausgepfiffen wird, weiss man, dass man auf dem richtigen Weg ist.»

Er selbst ist zu Beginn der Saison von selbigem abgekommen. Zig Patzer leistete sich der Schaffhauser, wurde heftig kritisiert, ehe ihm mit David von Ballmoos ein Meistergoalie vor die Nase gesetzt wurde. «Die letzten beiden Monate waren nicht einfach für mich. Ich wurde von allen Seiten kritisiert. Auch von den eigenen Fans, was mich sehr überrascht hat. Dass ich der Mannschaft heute gegen Basel helfen konnte, bedeutet mir deshalb sehr viel», sagt Saipi.

Kehrt Von Ballmoos zurück?

Dass er im Aufgebot des Kosovo für die WM-Quali-Spiele gegen Slowenien und die Schweiz steht, ebenfalls. Auch wenn ihm dort mit Arijanet Muric der Sassuolo-Goalie vor der Sonne steht.

Und in Lugano David von Ballmoos. Es wird interessant zu beobachten sein, welcher Goalie das Vertrauen bekommt, wenn der Berner aus seiner Verletzung zurückkehrt.