Ist seit Sommer vereinslos
GC steht vor Transfer von Ösi-Verteidiger

Der Grasshopper Club Zürich steht vor der Verpflichtung von Maximilian Ullmann. Der Österreicher ist seit Sommer vereinslos.
Publiziert: 14:54 Uhr
|
Aktualisiert: 14:59 Uhr
Maximilian Ullmann (l.) dürfte demnächst bei GC vorgestellt werden.
Carlo SteinerRedaktor Sport

GC steht laut Sky Österreich vor der Verpflichtung des vereinslosen Maximilian Ullmann (29). Die offizielle Vermeldung seitens der Grasshoppers wird zeitnah erwartet. Sein Berater veröffentlichte ein Bild von sich mit Ullmann am Flughafen Wien-Schwechat. Das Reiseziel ist wohl Zürich. 

Der Linksverteidiger spielte zuletzt für den Wolfsberger AC und ist seit Sommer vereinslos, weshalb die Zürcher ihn auch ausserhalb des Transferfensters verpflichten könnten.

Vor seinem einjährigen Engagement in Wolfsberg spielte der Österreicher in seiner Karriere für den Linzer ASK, Rapid Wien, Venedig und den 1. FC Magdeburg. 2022 kam er in einem Freundschaftsspiel gegen Schottland zu einem Drei-Minuten-Einsatz für das Nationalteam. 

Ullmann wäre der erste Landsmann im Kader des österreichischen GC-Trainers Gerald Scheiblehner (48).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
