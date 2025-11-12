GC steht vor Transfer von Ösi-Verteidiger

Der Grasshopper Club Zürich steht vor der Verpflichtung von Maximilian Ullmann. Der Österreicher ist seit Sommer vereinslos.

1/2 Maximilian Ullmann (l.) dürfte demnächst bei GC vorgestellt werden. Foto: Getty Images

Carlo Steiner Redaktor Sport

GC steht laut Sky Österreich vor der Verpflichtung des vereinslosen Maximilian Ullmann (29). Die offizielle Vermeldung seitens der Grasshoppers wird zeitnah erwartet. Sein Berater veröffentlichte ein Bild von sich mit Ullmann am Flughafen Wien-Schwechat. Das Reiseziel ist wohl Zürich.

Der Linksverteidiger spielte zuletzt für den Wolfsberger AC und ist seit Sommer vereinslos, weshalb die Zürcher ihn auch ausserhalb des Transferfensters verpflichten könnten.

Vor seinem einjährigen Engagement in Wolfsberg spielte der Österreicher in seiner Karriere für den Linzer ASK, Rapid Wien, Venedig und den 1. FC Magdeburg. 2022 kam er in einem Freundschaftsspiel gegen Schottland zu einem Drei-Minuten-Einsatz für das Nationalteam.

Ullmann wäre der erste Landsmann im Kader des österreichischen GC-Trainers Gerald Scheiblehner (48).

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.