Es geht in dieser Saison für Lausanne nicht mehr um viel? Vor dem Derby in Genf gilt diese Frage bestimmt nicht. Und hinter den Pforten der Tuilière läuft die Trainersuche heiss. Alles dazu im Lausanne-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dalibor Stevanovic? SLO-Trainer könnte Option sein

Nachwuchsakademie sorgt für Lichtblicke – und Sorgenfalten

Cupfinal-Legenden haben eine Einladung erhalten

Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News der Woche

Während die erste Mannschaft von Lausanne schwächelt, ist die Nachwuchsakademie in diesem Frühjahr sehr erfolgreich. Die U16, U17 und U19 sind im Viertelfinal der Playoffs, und alle drei haben eine realistische Chance, das Halbfinal zu erreichen. Die U21 hingegen steht in der Promotion League schlecht da. Der Klassenerhalt ist in akuter Gefahr.

Die grosse Frage

Wer wird Trainer von Lausanne? Das Rätsel der Tuilière bleibt ungelöst. Nichts dringt nach aussen. Dalibor Stevanovic (41), der auch von Luzern beobachtet wird, ist angesichts seiner guten Arbeit beim SLO eine interessante Option, doch es ist schwer zu sagen, ob diese Option konkret ist oder nicht. Die Interimstrainer Migjen Basha und Markus Neumayr hätten im Falle einer erfolgreichen Relegationsrunde eine Chance gehabt, doch die Spiele gegen Luzern und Winterthur waren für die beiden keine gute Werbung.

Gesagt ist gesagt

«Das ist für uns und vor allem für unsere Fans ein besonderes Spiel. Sie stehen hinter uns, obwohl wir schon seit geraumer Zeit nicht mehr besonders gut in Form sind», so Kévin Mouanga, der von der Leistung von Lausanne am Samstag in Winterthur sehr enttäuscht war. Die Waadtländer müssen reagieren und im Derby in Genf für die Zufriedenheit der Fans ein gutes Spiel zeigen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Roche, Custodio, Mollet; Lekoueiry, Janneh, Ajdini.

Wer fehlt?

Abdallah, Beloko, Bruchez, Koné und Sigua (alle verletzt).

Neben dem Platz

Robert Kok, Gabet Chapuisat, Erich Burgener, Marcel Parietti – am 8. Juni 1981 besiegte Lausanne im Final des Cups den FCZ 4:3 nach Verlängerung. Um das 45-jährige Jubiläum dieses grossartigen Waadtländer Sieges zu feiern, lädt Lausanne die Protagonisten von damals ein, um am kommenden 6. Juni gemeinsam mit dem Publikum in der Tuilière zu feiern.

Hast du gewusst, dass …

… Lausanne sehr ineffizient ist? Nur 13 Prozent der Abschlüsse landen im Tor. Zweitschlechtester Wert der Liga vor GC. Bei Spitzenreiter Servette landen 19 Prozent im Tor.

Aufgepasst auf

Oscar Renovales (18). Das Eigengewächs ist absoluter Toptorschütze der Lausanner U21 in der Promotion League mit 14 Toren. In den letzten drei Runden durfte er jeweils Super-League-Luft schnuppern. Nutzt der Offensivspieler weitere Chancen, die sich ihm in der Saisonschlussphase wohl bieten werden?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden*:

Letica 4,1 Roche 4,1 Lippo 4,0

*Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

VAR: Luca Piccolo.

Der Gegner

Harte Einschnitte stehen bei Servette an. Die Genfer suchen eine neue Nummer eins! Hier erscheint das Servette-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur, 20.30 Uhr

Di., Luzern – FCZ, 20.30 Uhr

Di., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr

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