Die Lausanner wollen nach der Niederlage gegen Luzern am vergangenen Wochenende eine Reaktion zeigen. Migjen Basha erwartet eine Reaktion seiner Spieler. Nun, das ist schiefgegangen. Von Beginn an werden die Waadtländer von einer kämpferischen Mannschaft aus Winterthur überrannt, die ihren Platz in der Super League unbedingt verteidigen will. Die Spieler von Patrick Rahmen wurden dabei von den Lausannern unterstützt, insbesondere von den Verteidigern. Diese geraten, abgesehen von Mouanga, wegen der entschlossenen und vor allem viel engagierteren Zürcher Stürmer hart in Bedrängnis. In mehreren Szenen geht es ihnen einfach zu schnell. Positiv zu vermerken ist das Tor von Janneh und der animierte Auftritt des jungen Renovales in seinem dritten Super-League-Spiel.

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Hinweis: Ajdini bis 46., Lekoueiry bis 46., Fofana bis 67., Mollet bis 67., Butler-Oyedeji bis 81. Minute.

Renovales ab 46., Diakité bis 46. Minute. Poaty ab 67., Custodio ab 67., Bair ab 67. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winti-Spieler abgeschnitten





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Hinweis: Diaby bis 60., Kasami bis 60., Burkart bis 69., Rohner bis 69., Kryeziu bis 77. Minute.

Smith ab 60., Jankewitz ab 60. Minute. Maluvunu ab 69., Sidler ab 69., Arnold ab 77. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung).

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