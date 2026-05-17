Es läuft beim FC Sion, da trüben auch zwei Gegentore seit einer gefühlten Ewigkeit die Stimmung nicht. Der Druck ist gewichen. Doch eine grosse Chance könnte sich noch bieten. Hier kommt das Sion-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trainer Tholot frohlockt wegen Spielsystem

Kronig über das Abschlussspiel in Bern

Wer ersetzt Dauerbrenner Hefti? Die Optionen

Die News der Woche

Sion hat tatsächlich Gegentore kassiert. Anthony Racioppi hatte schon fast vergessen, wie dieses unangenehme Gefühl ist, den Ball aus dem eigenen Tor holen zu müssen. Fünf Mal in Folge blieb er vor dem Lugano-Spiel ohne Gegentor. Dennoch: Der Saisonabschluss des FC Sion ist grandios und die Walliser hoffen, ihre Fortschritte am Sonntag im Wankdorf bestätigen zu können. In einem Stadion, das ihnen historisch gesehen nicht liegt. Doch Sion hat sich verändert. «Wir sind nicht mehr nur eine Kontermannschaft. Jetzt können wir auch gezielte Angriffe starten», frohlockt Trainer Didier Tholot.

Die grosse Frage

Setzt Ilyas Chouaref seine beeindruckende Serie fort? Der maltesische Nationalstürmer war in den letzten sechs Spielen entscheidend, entweder durch ein Tor oder eine Vorlage. Seit dem 6. April hat er vier Tore und drei Vorlagen verbucht. Insgesamt sind es in dieser Saison neun Tore und sieben Vorlagen.

Eine weitere Frage: Wer ersetzt den gesperrten Nias Hefti? Marquinhos Cipriano wird es nicht sein, da er verletzt ist. Wer also? Ryan Kessler, eigentlich Rechtsverteidiger, könnte von Beginn an spielen, entweder links oder rechts. Und der zuverlässige Numa Lavanchy würde dann die andere Seite übernehmen. Eine weitere Option: Noé Sow in der Innenverteidigung aufstellen und Jan Kronig nach links versetzen.

Gesagt ist gesagt

«Wir fahren ohne Druck nach Bern, weil wir wissen, dass wir nichts zu verlieren haben.» Das sagt Jan Kronig. Sion hat sich bereits mindestens den vierten Platz gesichert, kann aber noch in die Top 3 klettern. Dafür müsste Basel im letzten Spiel der Geschichte des Cornaredo gegen Lugano punkten. «Ich glaube nicht, dass Lugano sich diese Chance zu Hause entgehen lassen wird. Aber wir werden unsere kleine Chance offenhalten», sagt Didier Tholot. Der Einzug in die europäischen Wettbewerbe könnte also von einem Sieg des FC St. Gallen im Schweizer Cupfinal abhängen. «Ich sage es schon lange: Wir werden die grössten Fans von St. Gallen sein», sagt Tholot und lächelt. Nun, von St.-Gallen-Captain Görtler gibt es dafür bereits ein spezielles Geschenk.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Sow, Kronig; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Lukembila, Berdayes; Nivokazi.

Wer fehlt?

Hefti (gesperrt), Kololli und Marquinhos (beide verletzt).

Neben dem Platz

Der genaue Termin für den Start der Vorbereitung der nächsten Saison hängt von einer möglichen Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe ab, dürfte aber um den 20. Juni herum liegen. Die Walliser werden wie immer ein Trainingslager in Crans-Montana absolvieren. Die zweite Runde der Conference League findet am 23. und 30. Juli statt.

Hast du gewusst, dass ...

... Sion vier der letzten sechs Super-League-Spiele gegen YB gewonnen hat? Das sind so viele Siege wie in den 43 Liga-Duellen davor.

Aufgepasst auf

Noé Sow (27). Als der Franzose gegen Thun von Anfang an in der Innenverteidigung stand, hat man ihm überhaupt nicht angemerkt, dass er drei Monate lang nicht mehr von Beginn an gespielt hat. Nun könnt es erneut dazu kommen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:

Racioppi 4,5 Baltazar 4,5 Boteli 4,3

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

VAR: Luca Cibelli.

Der Gegner

Das könnte «lustig» werden: Bei YB gibts zwischen zwei Freunden das grosse Duell um die Torjägerkrone. Erhalten beide nun die gleiche Chance? Hier erscheint das YB-Inside.

38 Runde

Sa., FCZ – Servette 0:2

Sa., Winterthur – Luzern 0:3

Sa., Lausanne – GC 1:3

So., YB – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr