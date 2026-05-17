DE
FR
Abonnieren

«Das können wir jetzt auch»
Trainer Tholot erklärt den grandiosen Saisonabschluss

Es läuft beim FC Sion, da trüben auch zwei Gegentore seit einer gefühlten Ewigkeit die Stimmung nicht. Der Druck ist gewichen. Doch eine grosse Chance könnte sich noch bieten. Hier kommt das Sion-Inside.
Publiziert: 12:22 Uhr
Kommentieren
1/2
Rundum lachende Gesichter bei Sion: Chouaref, Hajrizi und Baltazar (v.l.).
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Trainer Tholot frohlockt wegen Spielsystem
  • Kronig über das Abschlussspiel in Bern
  • Wer ersetzt Dauerbrenner Hefti? Die Optionen
GM_BlickPortraits_05.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News der Woche

Sion hat tatsächlich Gegentore kassiert. Anthony Racioppi hatte schon fast vergessen, wie dieses unangenehme Gefühl ist, den Ball aus dem eigenen Tor holen zu müssen. Fünf Mal in Folge blieb er vor dem Lugano-Spiel ohne Gegentor. Dennoch: Der Saisonabschluss des FC Sion ist grandios und die Walliser hoffen, ihre Fortschritte am Sonntag im Wankdorf bestätigen zu können. In einem Stadion, das ihnen historisch gesehen nicht liegt. Doch Sion hat sich verändert. «Wir sind nicht mehr nur eine Kontermannschaft. Jetzt können wir auch gezielte Angriffe starten», frohlockt Trainer Didier Tholot.

Die grosse Frage

Setzt Ilyas Chouaref seine beeindruckende Serie fort? Der maltesische Nationalstürmer war in den letzten sechs Spielen entscheidend, entweder durch ein Tor oder eine Vorlage. Seit dem 6. April hat er vier Tore und drei Vorlagen verbucht. Insgesamt sind es in dieser Saison neun Tore und sieben Vorlagen.

Eine weitere Frage: Wer ersetzt den gesperrten Nias Hefti? Marquinhos Cipriano wird es nicht sein, da er verletzt ist. Wer also? Ryan Kessler, eigentlich Rechtsverteidiger, könnte von Beginn an spielen, entweder links oder rechts. Und der zuverlässige Numa Lavanchy würde dann die andere Seite übernehmen. Eine weitere Option: Noé Sow in der Innenverteidigung aufstellen und Jan Kronig nach links versetzen.

Gesagt ist gesagt

«Wir fahren ohne Druck nach Bern, weil wir wissen, dass wir nichts zu verlieren haben.» Das sagt Jan Kronig. Sion hat sich bereits mindestens den vierten Platz gesichert, kann aber noch in die Top 3 klettern. Dafür müsste Basel im letzten Spiel der Geschichte des Cornaredo gegen Lugano punkten. «Ich glaube nicht, dass Lugano sich diese Chance zu Hause entgehen lassen wird. Aber wir werden unsere kleine Chance offenhalten», sagt Didier Tholot. Der Einzug in die europäischen Wettbewerbe könnte also von einem Sieg des FC St. Gallen im Schweizer Cupfinal abhängen. «Ich sage es schon lange: Wir werden die grössten Fans von St. Gallen sein», sagt Tholot und lächelt. Nun, von St.-Gallen-Captain Görtler gibt es dafür bereits ein spezielles Geschenk.

Liga aktuell
GC-Trainer Zeidler enthüllt 48-Stunden-Plan bis zur Barrage
Mit Video
Abrashi hat Training geleitet
GC-Trainer Zeidler enthüllt 48-Stunden-Plan bis zur Barrage
Rahmen verteidigt Winti-Klubführung nach Fan-Botschaft
Mit Video
«Müssen froh sein um sie»
Rahmen verteidigt Winti-Klubführung nach Fan-Botschaft
GC-B-Elf verdient sich gutes Zeugnis
Noten zum Sieg in Lausanne
GC-B-Elf verdient sich gutes Zeugnis
SFL kritisiert U21-Einsatz von GC gegen Lausanne
GC-News
Reglement wird angepasst
SFL kritisiert U21-Einsatz von GC gegen Lausanne
Ein Symbol hat den Meister durch die ganze Saison begleitet
Mit Video
Lustrinelli schreits heraus
Ein Symbol hat den Meister durch die ganze Saison begleitet
Vaduz-Captain Hasler nach Aufstieg den Tränen nahe
«Das war mein grosses Ziel»
Vaduz-Captain Hasler nach Aufstieg den Tränen nahe

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Sow, Kronig; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Lukembila, Berdayes; Nivokazi.

Wer fehlt?

Hefti (gesperrt), Kololli und Marquinhos (beide verletzt).

Neben dem Platz

Der genaue Termin für den Start der Vorbereitung der nächsten Saison hängt von einer möglichen Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe ab, dürfte aber um den 20. Juni herum liegen. Die Walliser werden wie immer ein Trainingslager in Crans-Montana absolvieren. Die zweite Runde der Conference League findet am 23. und 30. Juli statt.

Hast du gewusst, dass ...

... Sion vier der letzten sechs Super-League-Spiele gegen YB gewonnen hat? Das sind so viele Siege wie in den 43 Liga-Duellen davor.

Aufgepasst auf

Noé Sow (27). Als der Franzose gegen Thun von Anfang an in der Innenverteidigung stand, hat man ihm überhaupt nicht angemerkt, dass er drei Monate lang nicht mehr von Beginn an gespielt hat. Nun könnt es erneut dazu kommen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:

  1. Racioppi 4,5
  2. Baltazar 4,5
  3. Boteli 4,3

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

VAR: Luca Cibelli.

Der Gegner

Das könnte «lustig» werden: Bei YB gibts zwischen zwei Freunden das grosse Duell um die Torjägerkrone. Erhalten beide nun die gleiche Chance? Hier erscheint das YB-Inside.

38

Runde

Sa., FCZ – Servette 0:2
Sa., Winterthur – Luzern 0:3
Sa., Lausanne – GC 1:3
So., YB – Sion, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr
So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
37
11
54
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      FC Sion
      FC Sion
      Super League
      Super League